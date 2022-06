adn40

Redacción ADN40 Ciudad Compartir Facebook

Tweet

Hoy No Circula en la CDMX y Edomex para el martes 28 de junio

¡Evita multas! La CAMe señaló que por el programa Hoy No Circula serán los vehículos con engomado rosa los que no podrán transitar de 5:00 am a 22:00 pm.