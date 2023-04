Así aplica el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 28 de abril

¡Evita multas! El programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex, implementado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), señala que para este viernes 28 de abril los vehículos que no podrán transitar en las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios conurbados de la entidad mexiquense son los que tengan engomado azul, terminación de placa 9 y 0, con holograma 1 y 2.

La CAMe indicó que el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex funcionará desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas del mismo viernes.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Estos son los 18 municipios mexiquenses donde aplica el programa Hoy No Circula este 28 de abril de 2023:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Recordemos que los autos provenientes de los estados que conforman la Megalópolis (Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala) podrán circular en la capital con las mismas restricciones que les aplica a los vehículos por el Hoy No Circula, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su entidad.

Hoy No Circula en la CDMX y Edomex



Estos autos quedan exentos del Hoy No Circula CDMX y Edomex

Es importante señalar que existen varios vehículos que quedan exentos al programa Hoy No Circula, los cuales son los siguientes:

Quedan exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de los autos eléctricos e híbridos.

También quedan exentos del programa los siguientes tipos de vehículos:



Personas con discapacidad.

Transporte escolar.

Vehículos que transportan alimentos perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública y protección civil.

Unidades que funcionen con gas natural.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Motocicletas.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En CDMX, los conductores que hagan caso omiso al Hoy No Circula y de acuerdo con Reglamento de Tránsito de la capital recibirán una multa de entre 20 y 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

