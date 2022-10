Hoy No Circula CDMX y Edomex: Calendario del 31 de octubre al 5 de nov

Si eres foráneo o acabas de cambiar de placas, es normal que no tengas claro que día es el que debes quedarte en casa para respetar el Hoy No Circula que aplica para la CDMX y Edomex, por eso te presentamos el calendario semanal para que lo tengas claro y evites ser multado por esta falta.

Reglas del Hoy No Circula del 31 de octubre al 5 de noviembre

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el programa Hoy No Circula aplica de lunes a sábado de las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche en la CDMX y 18 municipios del Edomex.

Recuerda que existe un grupo de vehículos que quedan exentos al Hoy No Circula, los cuales se mencionan en el siguiente listado:

· Vehículos con hologramas cero y doble cero.

· Automóviles eléctricos e híbridos.

· Coches de personas con discapacidad, siempre y cuando tengan su tarjetón.

· Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

· Motocicletas· Vehículos que porten holograma “EXENTO”.



Calendario Hoy No Circula del 31 de octubre al 5 de nov

Hoy No Circula lunes 31 de octubre

El Hoy No Circula del lunes 31 de octubre, la CAMe es para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México.

Hoy No Circula martes 1 de noviembre

Para el martes 1 de noviembre no podrán circular los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, así como aquellos que cuenten con holograma 1 y 2.

Hoy No Circula miércoles 2 de noviembre

Para el primer miércoles de noviembre no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y que cuenten con el holograma de verificación 1 y 2, los que no podrán transitar en las entidades antes mencionadas. Recuerda que no es un día festivo.

Hoy No Circula jueves 3 de noviembre

En cuanto al jueves 3 de noviembre, la CAMe indica que los automóviles con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, así como con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar dentro de la CDMX y el Edomex.



Hoy No Circula viernes 4 de noviembre

Para el viernes 4 de noviembre no podrán transitar con normalidad en las entidades ya dichas, los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, así como aquellos que cuenten con holograma 1 y 2.

Vale la pena recordar que este calendario está sujeto a modificaciones en caso de que entre un Doble Hoy No Circula por motivos de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México.

Multas por el Hoy no Circula

Recuerda que si no atiendes las reglas del Hoy No Circula te puedes hacer acreedor a una multa de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la capital, un equivalente de 1,509.80 pesos a 2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de 1,460.80 pesos.

