Hoy No Circula CDMX y Edomex: Calendario del 21 al 25 de noviembre

Como al inicio de cada semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dio a conocer el calendario oficial del programa Hoy No Circula, con el cual se detallaron los vehículos que no podrán transitar en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) por cada día de la semana.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades de México, las restricciones vehiculares para los autos mencionados a continuación, aplican a partir de las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche de cada día de la semana en toda la capital del país, y en 18 municipios conurbados del Edomex.

Vale la pena señalar que aunque varios automóviles tienen estas restricciones, hay un grupo de vehículos que quedan exentos al programa Hoy No Circula, los cuales se mencionan en el siguiente listado:

· Vehículos con hologramas cero y doble cero.

· Automóviles eléctricos e híbridos.



· Coches de personas con discapacidad.

· Transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

· Unidades que funcionen con gas natural.

· Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

· Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

· Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

· Motocicletas

· Vehículos que porten holograma “EXENTO”.



Hoy No Circula miércoles 20 de abril en CDMX y Edomex

Hoy No Circula lunes 21 de noviembre

Para el Hoy No Circula del lunes 21 de noviembre, la CAMe señaló que serán los con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México.

Hoy No Circula martes 22 de noviembre

Para el martes 22 de noviembre no podrán transitar en CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex, los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, así como aquellos que cuenten con holograma 1 y 2.

Hoy No Circula miércoles 23 de noviembre

Para el miércoles 23 del mes, serán los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y que cuenten con el holograma de verificación 1 y 2, los que no podrán transitar en las entidades antes mencionadas.

Hoy No Circula jueves 24 de noviembre

En cuanto al jueves 24 de noviembre, la CAMe señaló que serán los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, así como con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar dentro de la CDMX y el Edomex.

Hoy No Circula viernes 25 de noviembre

Para el viernes 25 de este mes no podrán transitar con normalidad en las entidades ya dichas, los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, así como aquellos que cuenten con holograma 1 y 2.

Es importante mencionar que este calendario está sujeto a modificaciones en caso de que entre un Doble Hoy No Circula por motivos de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México.

Pese a ello, ten en cuenta que por no respetar este programa de movilidad en la CDMX y Edomex, te puedes hacer acreedor a una multa de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la capital, un equivalente de $1,509.80 a $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de $1,460.80 pesos.

