Hoy No Circula CDMX y Edomex para este 29 de diciembre

Con la temporada de frío se incrementan las posibidades de tener mala calidad del aire por el efecto invernadero, de ahí que el programa Hoy No Circula no puede ser suspedido, es por esta razón que este jueves 29 de diciembre aplica para los vehículos con terminación de placas 1 y 2, hologramas 1 y 2, con engomado verde, los cuales no podrán circular en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula tiene un horario de aplicación de las 5:00 horas a las 22:00 horas de lunes a sábado.

Hoy No Circula 29 de diciembre en CDMX y Edomex

Vehículos exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Están exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de vehículos eléctricos, hibrídos o que funcionen con gas natural, además de patrullas y cuerpos de rescate.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/cagcPuTmKG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 25, 2022

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

Estos son los 18 municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Multa por incumplir el Hoy No Circula

Recuerda que si no atiendes las reglas del programa Hoy No Circula CDMX y Edomex te puedes hacer acreedor a una multa de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), en la capital va de mil 509.80 pesos a 2 mil 264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de mil 460.80 pesos.



adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.