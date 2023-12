Atención: Así aplica el programa Hoy No Circula este 7 de diciembre en CDMX y Edomex

¡Que no te multen! Como cada semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer los vehículos que descansan por día por el programa Hoy No Circula , el cual aplica tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Pero no te preocupes, pues si se te pasó anotar la fecha en la que tu auto no puede salir a las calles para evitar multas, a continuación te daremos a conocer cómo aplica este programa el jueves 7 de diciembre de este 2023 tanto en la CDMX como en el Edomex.

Antes de darte a conocer los detalles, es importante que recuerdes que el programa Hoy No Circula aplica de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche de los días en los que esté vigente el mismo.

¿Qué autos descansan este jueves por el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo estipulado en el informe de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, este próximo jueves 7 de diciembre los automóviles con restricciones para circular por el programa Hoy No Circula son los siguientes:

Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

Los puntos antes señalados se tiene que complir en su totalidad para que pueda entrar en vigor el programa de la CAMe, de lo contrario, los conductores se pueden hacer acreedores a una multa económica y posiblemente, el corralón.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula este 7 de diciembre?

De acuerdo con lo señalado por las autoridades de la Ciudad de México, las multas por no respetar el Hoy No Circula van de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), la cual es equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

¿Qué autos sí pueden circular este jueves 7 de diciembre de 2023 en CDMX y Edomex?

Recuerda que a pesar de las restricciones ya mencionadas, existe un grueso de la población que pueden exentar el programa Hoy No Circula, los cuales se muestran en el siguiente listado:



Vehículos con hologramas cero y doble cero

Automóviles híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar, perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público

Unidades que funcionen con gas natural

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Motocicletas

Vehículos que porten holograma “EXENTO”

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Para aquellos que deban circular por las calles del Estado de México y no tengan la certeza de cómo aplica el programa, es importante mencionar que las restricciones solamente aplican para los siguientes municipios mexiquenses.



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco

