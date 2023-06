Hoy No Circula 28 de junio de 2023 aplica para estos vehículos

¿Piensas circular por el Valle de México? Mucho ojo porque para este miércoles 28 de junio el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos que tienen engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, así como holograma 1 y 2, por lo que te exhortamos a respetar el reglamento de tránsito, si es que no quieres ser acreedor a una multa.

Recuerda que los vehículos que están exentos del programa y pueden circular el día que quieran son aquellos que cuentan con hologramas 00, 0 o automóviles eléctricos e híbridos. Estos últimos contaminan entre un 20% y un 30% menos que un auto tradicional en su circulación anual, lo que lo hace amigo del medio ambiente.

Problemática de los autos eléctricos en el mercado mexicano

¿Los coches eléctricos contaminan?

La razón por la que los automóviles eléctricos no tienen las prohibiciones del Hoy No Circula es porque producen cero emisiones, es decir, no emiten dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX), ni partículas en suspensión (PM). Estos vehículos se mueven gracias a un motor alimentado con energía de baterías que son recargables.

¿Qué debo saber del Hoy No Circula?

Si es que no cuentas con auto eléctrico, híbrido o con holograma 00 o 0, tu vehículo deberá quedarse en el hogar en la fecha establecida del programa. Las medidas están vigentes a partir de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación -publicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Los 18 municipios del Estado de México (Edomex) en donde aplica el programa Hoy No Circula son los siguientes:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco de Berriozábal

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chicoloapan

-Chimalhuacán

-Ecatepec de Morelos

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan de Juárez



-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla de Baz

-Tultitlán

-Valle de Chalco

