Autos que no podrán transitar este 27 de julio de 2023 por el Hoy No Circula

Este jueves 27 de julio de 2023, el programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 18 municipios del Estado de México, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría del Medio Ambiente de la capital del país (Sedema), por lo que en adn40 te decimos qué vehículos descasarán.

De acuerdo con la Sedema, el transporte vehicular , es decir autos, camionetas SUV y motocicletas, contribuyen de manera significativa a la emisión de contaminantes prioritarios (40% de los NOX, que son un grupo de gases formados por óxido nítrico y dóxido de nitrógeno, que contribuyen a la formación de ozono en las capas bajas de la atmósfera, que ayuda en la creación de niebla fotoquímica y al efecto invernadero, 16% de las PM10 y 10% de la PM2.5).

Debido a que estos son vehículos numerosos en el Valle de México se establecieron medidas para disminuir los índices contaminantes, entre el programa Hoy No Circula , que se aplica de lunes a sábado a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22 horas.

¿Qué autos no pueden circular este jueves 27 de julio de 2023?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, los vehículos que no pueden circular el jueves 27 de julio de 2023 son aquellos cuyas placas terminen en 1 y 2, cuenten con engomado verde y holograma 1 y 2. Los autos exentos a las restricciones todos los días son los que cuenten con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación -informó la CAMe.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Hay que señalar que el no respetar el programa Hoy No Circula te puede hacer acreedor a una multa que puede ir de los 2 mil 74.80 a los 3 mil 112.20 pesos mexicanos. Es importante que sepas que esta sanción puede ameritar corralón, por lo cual una vez remitido, tendrás que hacer el pago correspondiente a la multa por no cumplir con las normas.

