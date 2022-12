¿Aplica el programa Hoy No Circula el 25 de diciembre?

Después de la Nochebuena una de las tradiciones más comunes en México es el clásico recalentado, en el que los familiares o amigos que no pasaron la noche del 24 de diciembre juntos, suelen reunirse para comer de nuevo los platillos de la cena de Navidad y pasar un rato agradable, sin embargo el trasladarse en auto podría significar incurrir en el programa Hoy No Circula, por lo que aquí te contamos si aplicará este domingo 25 de diciembre.

Recuerda que los días en los que aplican las restricciones del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex se activan desde las 5:00 a las 22:00 horas ¡Evita Multas!

¿Habrá Hoy No Circula el 25 de diciembre?

La Navidad este 2022 cae en domingo por lo que al ser el último día de la semana no aplica el programa Hoy No Circula a pesar de ser día feriado o de asueto por lo que todos los automóviles podrán circular en la CDMX y el Edomex, siempre y cuando no se active alguna fase de contingencia ambiental en el Valle de México.

Multa por incumplir el Hoy No Circula

Recuerda que si no atiendes las reglas del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex te puedes hacer acreedor a una multa de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en la capital va de mil 509.80 pesos a 2 mil 264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de mil 460.80 pesos.

