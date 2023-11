¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula este jueves 2 de noviembre de 2023?

¿Transitarás por la Ciudad de México y el Estado de México este jueves 2 de noviembre? Pon atención porque así aplicará el Hoy No Circula y si no respetas las medidas establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) podrás ser acreedor a una multa.

¿Para qué vehículos aplicará el Hoy Circula?

De acuerdo con la CAMe, el Hoy No Circula de este 2 de noviembre aplicará para aquellos que cuenten con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, así como con holograma 1 y 2.

Consulta el Hoy No Circula vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México.Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circula.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/dz96RhRfl5 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 29, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes están exentos del programa Hoy No Circula?

Recuerda que los vehículos que están exentos del programa Hoy No Circula son aquellos que cuentan con hologramas 00, 0 y los vehículos eléctricos e híbridos, debido a que son automóviles que son amigables con el medio ambiente.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Estado de México que son los siguientes:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco de Berriozábal

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chicoloapan

-Chimalhuacán

-Ecatepec de Morelos

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan de Juárez

-Nezahualcóyotl



-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalneplantla de Baz

-Tultitlán y Valle de Chalco

¿Qué puedo hacer para disminuir la contaminación ambiental?

De acuerdo con la Universidad Autónoma de México (UNAM), la mejor manera de contrarrestar la contaminación ambiental es con la educación, la cual se adquiere principalmente en la casa y la escuela.

Académicas del Instituto de Geología (IGL) aseguraron que la educación ambiental es indispensable para entender la importancia de modificar nuestros hábitos de consumo, conservar los recursos finitos, cuidar a las especies que están al borde de la extinción y lograr una mejor convivencia con el medio ambiente. De no hacerse, las futuras generaciones no podrán disfrutar de un medio ambiente saludable.

Es importante crear educación ambiental, tomar conciencia de todos los fenómenos que regulan la vida en el planeta. Cuidar y proteger el medio ambiente es clave para el futuro; en nuestras manos está hacer la diferencia, empecemos con acciones en casa.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.