Qué autos tienen prohibido transitar en CDMX este miércoles

De lunes a sábado, en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex) se aplica el programa Hoy No Circula que dependiendo del día afecta a ciertos conductores, debido a la terminación de placa del auto y holograma.

En el caso particular de los días miércoles, afecta a los vehículos con engomado rojo terminación de placas en 3 y 4, pero únicamente los hologramas 1 y 2.

Quiénes sí pueden circular en CDMX y Edomex hoy

Debido a que la calidad del aire se ha mantenido como buena-regular en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) el programa aplicará de manera habitual, por lo que este miércoles 19 de julio de 2023 los vehículos con restricciones son: Engomado rojo —terminación de placa 7 y 8—, holograma 1 y 2.

El Hoy No Circula del miércoles aplica para vehículos con engomado rojo.

Así, las unidades exentas son los híbridos y eléctricos , todos los hologramas 0 y 00, sin importar la terminación de placa y engomado. Aquellos vehículos con placas de discapacidad, antiguo o clásico, y motocicletas; esto de acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), integrada por los gobiernos de la CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

¿Se pueden llevar mi auto al corralón si no respeto el Hoy No Circula?

En caso de infringir el Hoy No Circula tu auto si podría ir al corralón y no solo eso, en caso de que un policía de tránsito te detenga por esta situación deberás pagar una multa que de acuerdo al Reglamento de Tránsito de la CDMX oscilará entre as 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización ( UMA ); esto significa una desembolse de entre 2 mil 75 pesos y 3 mil 112.

Para evitar este desafortunado y caro momento, lo mejor es que respetar las normas de tránsito; recuerda que el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

