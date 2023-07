¿Para qué automóviles aplica el Hoy No Circula este 11 de julio de 2023?

La tercera semana del séptimo mes apenas comienza y junto con ella el programa Hoy No Circula , así que si no quieres que te multen apunta qué placas vehiculares tendrán que descansar este martes 11 de julio de 2023, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Recordemos que el programa Hoy No Circula tiene el objetivo de disminuir los agentes contaminantes en el Valle de México, por lo que si no lo respetas, las autoridades de tránsito de la capital del país o del Estado de México podrán detenerte y colocarte una multa considerable, así que ¡aguas!

¿Qué autos no podrán circular este martes 11 de julio en CDMX y el Edomex?

Según los lineamientos establecidos por el programa, los vehículos que no podrán transitar por las calles de la CDMX o en los 18 municipios del Estado de México en donde está vigente el Hoy No Circula son aquellos que tienen placas con terminación 7 y 8, engomado rosa, así como hologramas 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos.Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación -informó la CAMe.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/YB17hWv9hI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 9, 2023

¿En qué municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Iztalli

-Chalco

-Chicoloapan

-Chimalhuacán

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca



-La Paz

-Naucalpan de Juárez

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Técamac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

¿Qué autos están exentos del programa Hoy No Circula?

Aquellos que están exentos y podrán circular libremente por la CDMX son los vehículos que cuentan con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, debido a que emiten pocos o nulos índices contaminantes en la capital. Ante ello, si cuentas con alguno de estos automóviles no tienes de qué preocuparte.

¿Qué acciones disminuyen la contaminación en la Megalópolis?

-Usar la bicicleta

-Facilitar el trabajo a distancia o el home office

-No uses aromatizantes, aerosoles o pinturas que contengan solventes dañinos al medio ambiente

-Colocar la basura en los contenedores

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Según la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, los automovilistas que incumplen con el programa serán retirados de las vialidades y enviados al depósito vehicular y para poder salir deberán pagar una multa que ronda entre los 2 mil y 3 mil pesos; es decir, un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

