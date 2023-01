Acusan de homicidio doloso a conductor del tren que chocó en Línea 3

Ulises Lara López vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) informó que fue detenido el conductor del tren que se impactó en la Línea 3 el Metro el pasado 7 de enero, debido a que ignoró las medidas de seguridad.

El funcionario explicó que el choque en el tramo Potrero-La Raza en Línea 3 hubo dos causas, la primera la quema y corte de doloso de cables ubicados en dos registros en Metro Potrero y en segundo lugar, la conducción negligente del tren numero 24 que no respeto las medidas de modo de seguridad.

Metro CDMX: Choque de trenes deja sin servicio un tramo de la Línea 3

Conductor ignora instrucciones y provoca choque de trenes: FGJCDMX

En conferencia de prensa, el vocero explicó que tras el análisis de la información técnica, se determinó que el conductor rebasó los 30 km/h que es el modo de seguridad para que “el conductor pueda responder y evitar accidentes garantizando reacciones adecuadas con la distancia suficiente”.

Al dar avances sobre la investigación, Ulises Lara señaló que hallaron la quema de cables que arrojó un problema en la señalética en dicho tramo de la Línea 3 que fue alertada el 6 de enero.

Por dicha situación el pilotaje debía realizarse de manera automática y no manual, pero el conductor no siguió las instrucciones, lo que provocó el choque de los trenes, añadió que no hubo un frenado por parte del operador quien había realizado previamente una vuelta completa y conocía la problemática.

El vocero detalló sobre el incidente que “el conductor salió en conducción manual restringida de Potrero y rebasó el límite de velocidad y el sistema lo detuvo de inmediato, pero después registra un cambio a pilotaje automático alcanzando una velocidad de 45 km/h hasta el momento del impacto y no existe evidencia de frenado de emergencia”.

El pasado 7 de enero se registró el choque de dos trenes en la Línea 3 del Metro CDMX que provocó la muerte de una joven de 18 años y 106 personas heridas no graves.

adn40, siempre conmigo.