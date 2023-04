Justo en la adolescencia; inicia demolición de El Plaza Condesa y Pata Negra

A partir de esta semana comenzaron los trabajos de demolición de El Plaza Condesa, un recinto que se volvió emblemático de la CDMX durante casi una década y que fue sede de grandes conciertos de bandas nacionales e internacionales que por su acústica y la cercanía con sus artistas se hizo del gusto de muchos capitalinos.

El Plaza Condesa está ubicado en la calle Juan Escutia número 4, Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México y fue construido entre 1952 y 1973, un lugar único rodeado de los parques España y México y de una enorme diversidad de restaurantes, librerías, galerías de arte. Luego de ser remodelado se reinauguró el 14 de septiembre de 2011 y en su parte superior se encuentra el Salón Pata Negra.

¿Por qué van a demoler El Plaza Condesa?

Este centro de espectáculos cerró sus puertas en marzo del 2020 tras un concierto de la banda Black Veil Brides y al decretarse la emergencia sanitaria por COVID-19, sin embargo, se esperaba que reabriera sus puertas como casi todos los recintos de este tipo, peor esto no sucedió y es debido a que la estructura del edificio de El Plaza Condesa se vio seriamente dañada y comprometida luego de los sismos de 2017 y tras algunos años de continuar operando las autoridades dieron a conocer que había ocasionado daños estructurales que no podía ser rehabilitados y que no podría seguir soportando las vibraciones generadas por música y público.

¿Qué pasará en el lugar donde era El Plaza Condesa?

El Plaza Condesa cerró sus puertas y quedó abandonado, además de que el lugar se encuentra en disputa entre particulares, la empresa OCESA y el Gobierno de la CDMX por lo que, por mandato de la Alcaldía Cuauhtémoc, en coordinación con instancias como la Secretaría de Protección Civil se han iniciado los trabajos de demolición y aún no se sabe que es lo que habrá en ese lugar.

Inician trabajos de demolición de El Plaza Condesa y Salón Pata Negra

¿Qué pasó con el Pata Negra?

El Pata Negra Condesa también era un lugar de los favoritos de esa colonia central de la capital, pero al encontrarse en la parte superior de lo que era El Plaza Condesa, también será demolido y desparecerá.

El Pata, como era conocido, se trataba de un lugar donde mucha gente aprovechaba para seguir la fiesta después de un buen concierto en El Plaza Condesa.

