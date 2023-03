Sigue la contaminación en CDMX ¿Habrá Doble Hoy No Circula este miércoles?

A pesar de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó el lunes que suspendió la contingencia ambiental después de que mejoró la calidad del aire, a las 17:00 horas, se reportó en CDMX y zona conurbada calidad aceptable a mala, por lo que te decimos si habrá o no Doble Hoy No Circula.

Las autoridades establecen el programa Doble Hoy No Circula con la finalidad de disminuir la contaminación en la CDMX, lo que representa un riesgo para la salud de quienes viven en el Valle de México.

¿Quiénes deben descansar por el Doble Hoy No Circula?

Por el Doble Hoy No Circula descansan autos incluso con verificación 0 y 00, y desde luego aquellos con holograma de verificación 1 y 2 en la CDMX y la zona conurbada.

Por las restricciones solo se deja circular al 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, además de los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex.

Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a), b), y c) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 29 de marzo?

A pesar de que el riesgo a la salud por la calidad del aire es de moderado a alto este martes en CDMX no hay contingencia ambiental, por lo que este 29 de marzo el programa Hoy No Circula funciona de forma habitual.

La CAMe señala entonces que entre las 05:00 y 22:00 horas no podrán transitar los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

En qué municipios del Edomex aplica el programa Hoy No Circula

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) especifica que además de la CDMX este programa aplica en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Morelos y en algunos municipios conurbados del Edomex como:



*Atizapán de Zaragoza

*Coacalco de Berriozábal

*Cuautitlán Izcalli

*Chalco

*Chicoloapan

*Chimalhuacán

*Ecatepec de Morelos

*Huixquilucan

*Ixtapaluca

*La Paz

*Naucalpan de Juárez

*Nezahualcóyotl

*Nicolás Romero

*Tecámac

*Tlalnepantla de Baz

*Tultitlán

*Valle de Chalco