VIDEO: Conductor de Metrobús se estaciona para sacar dinero; será sancionado económicamente

En redes sociales se difundió un video del instante en el que el conductor de un Metrobús en la Ciudad de México se estaciona y deja esperando a todos los usuarios , mientras baja a sacar dinero de un cajero; los hechos fueron captados por uno de los usuarios al interior de la unidad.

Una usuaria publicó en Twitter: "¿Qué onda con esto Metrobus? El chofer se bajó de la nada al BBVA”, acompañado de un video en donde se ve al conductor regresar a la unidad después de pasar al cajero.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio a las 22:00 horas a la altura de la estación Etiopía de la Línea 2 y aunque el conductor incurrió en una falta, algunos usuarios señalaron que quizá le urgía el dinero y por la hora decidió frenar en ese sitio.

“Veo que varios lo ven como si hubiera hecho algo malo. Pero el señor no faltó trabajar y no está reportado por manejar mal. Todos tenemos alguna urgencia. Quien grabó esto no tuvo madre”, dijo un usuario llamado Guillermo Chavez Aranda.

Qué onda con esto? @MetrobusCDMX el chofer se bajó de la nada al BBVA🤨 pic.twitter.com/OOeMWIzRlO — mar (@ssssnupi) July 20, 2023

Metrobús anuncia sanción económica a conductor que bajó a cajero

El transporte emitió una ficha informativa que en la que señala que se trata de un operador de la empresa CE-4 quien desciende de la unidad durante su jornada de trabajo, por lo que “luego de revisar la jornada realizada en la unidad, el Centro de Control de Metrobús corroboró que el conductor cometió una falta al abrir puertas en un lugar no permitido y abandonar brevemente su puesto de conducción”.

El Metrobús notificó lo sucedido a la empresa operadora CE-4 y solicitó las sanciones correspondientes en este caso por el abandono de la unidad y la apertura de puertas inadecuada.

El Centro de Control solicitó a la empresa operadora que haga cumplir estrictamente las Reglas de Operación del Metrobús para evitar cualquier riesgo.

