VIDEO: Calles afectadas por caravanas de taxistas en la CDMX

La mañana de este lunes 22 de mayo, taxistas de la Ciudad de México se movilizan por toda la capital rumbo a la Plancha del Zócalo en protesta por la falta de regulación de las aplicaciones de transporte y la falta de actualización a la tarifa, la cual lleva más de 10 años sin ajuste.

Grupos de taxistas salieron este lunes desde 11 puntos de la capital hacia el Zócalo, afectando vialidades importantes y provocando caos vehicular; actualmente se desplazan desde las avenidas de San Cosme e Insurgentes, San Juan de Aragón, La Raza, Fray Servando, Villa de Aragón y Metro Chabacano.

Continúa caravana de vehículos con rumbo al Zócalo en la alcaldía Cuauhtémoc -informó el C5 en sus redes sociales.

Continúa Caravana de vehículos con rumbo al Zócalo, @AlcCuauhtemocMx #MovilidadCDMX #C5ConConfianza

🚗🚗 Vanguardia Rivera de San Cosme y Gabino Barreda. 🔀Alternativa Vial: Alfonso Herrera. pic.twitter.com/HdcKOnkyNb — C5 CDMX (@C5_CDMX) May 22, 2023

En estos momentos, las caravanas de taxistas tienen paralizada la Calzada San Antonio Abad luego de partir del Metro Chabacano, ya que prácticamente ocupan dos carriles de la avenida. Ante ello, se recomienda tomar precauciones y salir con tiempo en caso tener que movilizarse por la zona.

En la alcaldía Tlalpan, los taxistas se movilizan desde la Bahía de General Anaya y Viaducto Miguel Alemán en dirección al Zócalo. También se reporta carga vehicular sobre Ferrocarril de Cintura hasta Izazaga, así como en 20 de Noviembre, El Toreo y Rosario.

De igual manera se reporta una caravana de taxitas sobre Circuito Interior y Avenida Insurgentes con rumbo al Zócalo. El C5 exhorta a los conductores que se encuentran en esta zona a tomar como alternativa la Avenida Antonio Valeriano para llegar a sus destinos.

Inicia caravana sobre Circuito Interior y Av. Insurgentes con rumbo al Zócalo -señaló el C5 en un tuit.

¿Qué piden los taxitas de la CDMX?

Los taxistas piden la regulación obligatoria para aplicaciones de transporte extranjeras como UBER , DiDi, etc; el incremento en la tarifa en un 60% y que no se realicen los operativos que se tienen previstos por parte de autoridades del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), donde si no tienen los papeles en orden las unidades se van al corralón.

Afectación vial en el Zócalo de la CDMX

El primer cuadro del Centro Histórico actualmente presenta afectaciones vehiculares tras la llegada de las caravanas, pues los taxistas estacionaron sus unidades sobre Avenida 20 de noviembre y calles aledañas como La Palma. Ante ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) ya realiza cortes en la circulación.

