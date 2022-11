Cuál es la multa por no respetar la contingencia ambiental en 2022

¡Que no te multen! Cuando hay contingencia ambiental se llevan a cabo ciertas restricciones para los automóviles, las cuales deben cumplir porque de no ser así, podrían ser acreedores de una sanción.

¿Cuál es la multa por contingencia ambiental?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 47, establece que “los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y en las zonas o eco zonas de movilidad sustentables, los días y horas correspondientes”, por lo que, la multa por no respetar el programa “Hoy No Circula” es de entre 20 y 30 UMAS (Unidad de medida de actualización), lo que significa que hay que pagar entre mil 924 pesos y 2 mil 886 pesos.

¿Dónde aplica la contingencia ambiental?

Las reglas del programa Hoy No Circula establecen que los vehículos que no emitan contaminantes obtendrán el holograma “Exento”, y quedarán libres de todas las modalidades y restricciones establecidas.

Asimismo quedarán libres de restricciones los vehículos que obtengan hologramas “00” y “0” y que sean unidades registradas en alguna de las entidades que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis como son: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

¿Qué es la contingencia ambiental?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) es el encargado de realizar el seguimiento en tiempo real de las concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos en la Ciudad de México y la zona conurbada.

Cuando los niveles de contaminación del aire representan un riesgo para la salud de la población, se informa a las instancias responsables de la vigilancia y control para que apliquen de manera inmediata las acciones necesarias para controlar y reducir las emisiones contaminantes.

Ahora, es importante mencionar que la contingencia ambiental consta de tres fase, la primera de ellas es la precontingencia ambiental, la cual sucede cuando la concentración de contaminantes en la atmósfera alcanza niveles potencialmente dañinos a la salud. Se activa cuando hay niveles de ozono entre 200 y 240 y niveles entre 160 y 190 de PM10.

La activación de la Fase I de contingencia ambiental por ozono aplica en el Valle de México cuando los niveles de ozono son mayores a 240 y mayores de 175 de PM10, o cuando se alcance de manera simultánea niveles de 225 de ozono y mayores de 125 de PM10.

La declaración de la Fase II de contingencia ambiental por ozono o por PM10 se llevará a cabo cuando cuando en cualquiera de las zonas que la conforman se registren valores mayores de 300 de ozono y mayores de 250 de PM10.

