CAMe activa contingencia ambiental y doble Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 16:00 horas de este martes 29 de marzo se registraron concentraciones de ozono de 162 ppb y 156 ppb en las estaciones de monitoreo Santa Fe y Merced en las alcaldías de Cuajimalpa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se activó Contingencia Ambiental y doble Hoy No Circula.

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Esto debido a un sistema de alta presión sobre la ZMVM, presencia de viento débil y la incidencia de una intensa radiación solar que favoreció la formación de ozono combinado con el transporte de los contaminantes hacia la zona Suroeste del Valle de México.

Por esta razón, la CAMe activó al Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono y entre las medidas preventivas para proteger a la población se activó el doble Hoy No Circula para la CDMX y 18 municipios del Estado de México.

Estas son las restricciones vehiculares para este miércoles 30 de marzo

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.



-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

- Vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 .

- Vos vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o que tengan holograma tipo 1 o 2.

-Vehículos con matrícula foránea de uso particular con holograma “00” ó “0” engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

- Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Quiénes sí pueden circular este miércoles 30 de marzo?

-Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.



- Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso, con excepción de los vehículos con hologramas “0 y 00” engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4.

-Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

-Vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica y administrativa con credencial vigente.

