VIDEO: Conductor golpea a trabajador de parquímetros de la CDMX

Un automovilista golpeó brutalmente a un trabajador de parquímetros en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, luego de que intentara colocarle un inmovilizador a su vehículo, mejor conocido como “araña”, porque su auto color negro no contaba con el pago del parquímetro .

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, el sábado 12 de agosto, cuando un conductor se comportó de manera violenta contra un empleado de parquímetros, al evitar que le colocara un inmovilizador en su vehículo.

Este automovilista agredió a un empleado de parquímetros para evitar que hiciera su trabajo, en las calles de la colonia Juarez, en la CDMX. El agredido sufrió una fractura de mandíbula y requiere de una cirugía.

Elementos de la Subdirección de Control de Infracciones, Parquímetros e Inmovilizadores, que realizaban labores de supervisión de boletos en la colonia Juárez, detectaron que, en la esquina de las calles de Hamburgo y Estocolmo, una camioneta color negro no había pagado el parquímetro, por lo que se procedió a instalarle un inmovilizador.

Sin embargo, en ese momento llegaron los dueños del vehículo y mientras una mujer puso el auto en marcha, un hombre agredió físicamente al trabajador para que no le colocara el candado a su automóvil. Con el objetivo de que la mujer no se diera a la fuga, una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se colocó en frente del vehículo, no obstante, la mujer seguía con la intención de avanzar y empujaba a la policía.

Un automovilista detenido por agredir brutalmente a un trabajador de parquímetros, resultando en una fractura de mandíbula. Esta violencia es inaceptable y va en contra de los principios de respeto y convivencia. No podemos tolerar el incumplimiento del reglamento ni el uso de la fuerza para evitar sanciones. Exigimos un trato respetuoso y pacífico en todas las interacciones.

🚫👊 Reprobamos enérgicamente la conducta violenta y desafiante ocurrida esta tarde en la colonia Juárez.



Un automovilista detenido por agredir brutalmente a un trabajador de parquímetros, resultando en una fractura de mandíbula. Esta violencia es inaceptable y va en contra de… pic.twitter.com/eBOz84MbN9 — adn40 (@adn40) August 13, 2023

Al ver que las autoridades no permitían que se fueran, el hombre golpeó al trabajador de parquímetros en varias ocasiones en el cuerpo y en el rostro, ocasionándole fractura de mandíbula. Ciudadanos que se encontraban en el lugar lograron evitar que el conductor siguiera golpeando al trabajador de parquímetros. Tras controlar la situación, la uniformada detuvo al sujeto de camisa amarilla y lo presentó ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Trabajador de parquímetros hospitalizado

Luego de que el sujeto que actuara violentamente y le fracturara la mandíbula, el empleado fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, para ser intervenido quirúrgicamente. La mujer policía fue atendida por diversos golpes en el abdomen y fue canalizada con suero.

Un hombre que agredió a un empleado de parquímetros para posiblemente evadir la colocación del inmovilizador, fue detenido por una mujer policía de la SSC, en la alcaldía Cuauhtémoc -informó la SSC CDMX.

Un hombre que agredió a un empleado de parquímetros para posiblemente evadir la colocación del inmovilizador, fue detenido por una mujer policía de la #SSC, en la @AlcCuauhtemocMx. https://t.co/TvAWhHj9Uq pic.twitter.com/GNDzuJK1pJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2023

