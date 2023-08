Hoy No Circula 18 de agosto de 2023 en CDMX y Edomex

¡Que no te multen! Este viernes 18 de agosto de 2023, el programa Hoy No Circula aplica paras las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México, por lo que en adn40 te diremos cuáles son las terminaciones de placas de los vehículos que no podrán circular, establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El programa Hoy No Circula debe respetarse de las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche, así que no lo olvides, pues de lo contrario las autoridades de tránsito correspondientes pueden multarte. En caso de no pagar, tu automóvil puede ser llevado al corralón.

¿Qué vehículos no podrán transitar por el Hoy No Circula este 18 de agosto?

Los vehículos que no podrán transitar por las calles de la CDMX ni del Estado de México este viernes 18 de agosto, según los lineamientos que se establecen por el programa Hoy No Circula son los que tienen engomado azul, terminación de placas 9 y 0, además de holograma de verificación 1 y 2.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Aquellos automovilistas que no respeten el Hoy No Circular de este viernes 18 de agosto de 2023 podrán ser acreedores a una multa de tránsito que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir tendrás que pagar entre 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

¿En qué municipios del Edomex aplicará el Hoy No Circula?

-Coacalco de Berriozábal

-Cuautitlán Izcalli





-Atizapán de Zaragoza

-Cuautitlán

-Chalco

-Chimalhuacán





-Chicoloapan

-Ecatepec de Morelos

-Huixquilucan

-Ixtapaluca





-La Paz

-Naucalpan de Juárez

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tlalnepantla de Baz

-Tultitlán

-Tecámac

-Valle de Chalco

¿Qué autos deben verificar en septiembre de 2023 en CDMX?

Los vehículos que deben verificar en septiembre son los que cuenten con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8 y los de engomado rojo con terminación de placa 3 y 4.

¿Cuánto cuesta realizar la verificación vehicular en CDMX?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire, informó que el costo por realizar la verificación vehicular 2023 es de 677 pesos. Por otra parte, el precio de la multa por verificación vehicular extemporánea, por circular en día restringido, son holograma o por contaminar será de 2 mil 75 pesos.

