Mueren dos mujeres al caer en coladera abierta en la CDMX

Se dio a conocer que la noche del pasado jueves 10 de noviembre, dos mujeres murieron al caer en una coladera abierta al pie de un puente peatonal que da acceso a la estación Velódromo de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.

Jóvenes caen en coladera de la CDMX

De manera más específica, los hechos ocurrieron al pie de un puente peatonal en Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas México Poniente, alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX). Se destaca que la zona carece de iluminación.

Elementos de Protección Civil y rescatistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llegaron al lugar para acordonar la zona; también estuvo presente el personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Los reportes señalan que las mujeres caminaban juntas hacia el concierto de la banda Zoé al Palacio de los Deportes, cuando una de ellas cayó y aparentemente su acompañante trató de rescatarla, pero también cayó. Aún no se han dado a conocer sus nombres de manera oficial ni sus edades.

Coladera abierta y falta de iluminación

Un joven relató que minutos antes del accidente, le advirtieron a un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) acerca del peligro de la coladera abierta, sin embargo, no hizo caso. “Le dijimos al policía que si iba a dejar salir gente de este lado, que mínimo tapara la coladera y no hizo caso. No le importó luego se metió al Metro”, contó el joven.

También dijo que cuando la joven cayó intentaron ayudarla, enseguida se metió la otra chica por ella, quien era su hermana, pero las dos fallecieron y ya no se pudo hacer nada, “se sumergió la que cayó primero y la otra quedó bocabajo, son aguas negras”, puntualizó.

La madre de las jóvenes dijo que “de haber sabido no les hubiera comprado sus boletos. Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”.

Luego del hecho, los usuarios en redes sociales mostraron su indignación debido a la falta de alumbrado en el área.



adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos .

ldb