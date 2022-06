Claudia Sheinbaum da positivo a COVID-19, trabajará a distancia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó la noche de este miércoles que dio positivo a COVID-19, se mantendrá trabajando a distancia.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, escribió.

Esta es la segunda vez que la jefa de Gobierno da positivo a COVID-19, pues en octubre de 2020 también anunció que se encontraba contagiada, por lo que trabajaría en aislamiento.

La mandataria capitalina estuvo este martes en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 63 “Melchor Ocampo” de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en donde presentó un nuevo punto Wifi.

Hoy Sheinbaum Pardo presidiría la conferencia; no obstante en su lugar estuvieron los secretarios de Gobierno, Martí Batres; y de Movilidad, Andrés Lajous.

El domingo Claudia Sheinbaum estuvo en el evento de Morena en Toluca, Estado de México, donde acompañó a Mario Delgado, dirigente del partido; Adán Augusto, Secretario de Gobernación; y Marcelo Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores

El lunes 13 tuvo una conferencia con el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani.

