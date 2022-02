Anuncian clase masiva de box en el Zócalo de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) convocó a los capitalinos a una Clase Masiva de Box para el próximo 21 de mayo en el Zócalo capitalino.

Con la clase promovida por los pugilista nacionales más importantes, el gobierno capitalino busca romper un Recórd Guiness, ya que se pretende convocar a más de 30 mil personas al entrenamiento.

“Vamos a dar un ejemplo masivo, me atrevo a decir que más de 30 mil personas, perdón si me voy viendo chico o grande, pero me atrevo a decir que vamos a ser muchos, miles de mexicanas y mexicanos unidos, demostrándole al mundo una nota positiva de que, por medio del Deporte y de la práctica del boxeo podemos unirnos”, dijo el diputado federal Miguel Torruco Garza.

Añadió que incluso el actor Sylvester Stallone, envió un video apoyando la Clase de Boxeo más Grande del Mundo; misma que también es promovida por Saúl “Canelo” y Juan Manuel Márquez, grandes exponentes del pugilismo en México.

#EnVivo ▶️ La #JefaDeGobierno encabeza la presentación de la Clase Masiva de Box. La acompañan representantes de @DeporteCDMX, @Mx_Diputados, @WBCBoxing, Comisión de Box de la CDMX, @Alc_Iztapalapa, entre otras personalidades del deporte. https://t.co/3K29cAMhva — Gobierno CDMX (@GobCDMX) February 22, 2022

CDMX va por Récord Guinness con clase masiva de box

Al recibir un guante por promover el box, la mandataria capitalina dijo que el mensaje es demostrar una ciudad más deportiva y saludable, ya que que participarán niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

El director general del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo Ponce, explicó que en la Clase Masiva de Box en el Zócalo los participantes serán instruidos por campeonas y campeones de boxeo mexicano para realizar 30 combinaciones de ejercicios de un minuto cada uno sin parar con la intención de establecer un Récord Guinness, el cual actualmente lo ostenta la ciudad de Moscú, Rusia, con más de 3 mil participantes en 2017.

En la presentación de la Clase Masiva de Box estuvieron el presidente de la Comisión de Box de la capital, Ciro Nucci Smimmo; los boxeadores Mariana “La Barbie” Juárez, y Carlos Cuadras, así como la y los campeones mundiales, Ana María Torres, Carlos “El Cañas” Zarate y Humberto “La Chiquita” González.

Invitamos el próximo 21 de mayo a romper el récord mundial de la clase de box más grande, en el zócalo de la Ciudad de México. Participan ex campeones mundiales y olímpicos. Gracias a l@s grandes boxeadores, a @MiguelTorrucoG a @wbcmoro que nos acompañaron. ¡Participen! pic.twitter.com/1Mv1gpdBXi — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 22, 2022

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

sga