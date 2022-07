Choque en Narvarte entre Metrobús y auto particular; hay lesionados

Durante las primeras horas del viernes 29 de julio, se reportó un choque entre una unidad del Metrobús y un vehículo particular, los hechos ocurrieron en la colonia Narvarte Poniente entre avenida Cuauhtémoc y Torres Adalid, a la altura de la estación Luz Saviñón.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) y servicios médicos de la alcaldía Benito Juárez; tras una revisión se confirmó que dos mujeres jóvenes, de 23 y 24 años, resultaron policontundidas, es decir, con varias lesiones en el cuerpo.

Choque en la Línea 3 del Metrobús

Según se especifica en la tarjeta informativa por parte del Metrobús , desde las 5:47 horas el Centro de Control recibió una alerta por parte del operator de la unidad 782 de la Línea 3, quien notificó que había ocurrido un incidente con un vehículo particular.

De acuerdo al protocolo de seguridad, el operador de la unidad del Metrobús detuvo la marcha del servicio para verificar el estado de los pasajeros y del autobús.

En la unidad no se reportaron lesionados, caso contrario al vehículo particular, donde tras la valoración correspondiente se determinó que las lesiones no eran graves y no requerían traslado.

Para darle continuidad al procedimiento tras un choque, arribaron las aseguradoras tanto del Metrobús como del vehículo particular. Todo parece indicar que el choque se ocasionó por no respetar la luz roja del semáforo.

Accidente en la colonia Narvarte entre Metrobús y auto particular

De acuerdo a la información emitida por este transporte, la mujer del auto particular no respetó la luz del semáforo y el chofer de la unidad 782 ya no pudo frenar, por lo que terminó impactando el costado derecho del vehículo.

Los testigos afirmaron que el Metrobús arrastró el auto un par de metros, pero por fortuna ninguna de las dos mujeres resultó con heridas graves, por lo que fueron atendidas por paramédicos en el lugar.

Posteriormente a la colonia Narvarte también arribó personal de Protección Civil para retirar a los dos vehículos implicados; mientras elementos de la SSC ayudaron a agilizar la circulación.

Es así que en la tarjeta informativa el Metrobús exhorta a la poblacióna respetar el Reglamento de Tránsit o de la CDMX para evitar este tipo de percances.

