San Valentín: Más de 10 mil policías de CDMX participarán en operativo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) informó que más de 10 mil policías de la CDMX participarán en un operativo de seguridad por San Valentín.

Los policías desplegarán el “Operativo Cupido 2022", con el objetivo de reforzar la seguridad, vigilancia y prevención del delito en las distintas zonas comerciales, plazas, tiendas de autoservicio y de conveniencia, en la CDMX.

Los más de 10 mil policías serán apoyados de 670 vehículos oficiales, así como motocicletas, grúas, ambulancias y motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de monitoreo y supervisión.

Los uniformados de la SSC se desplegarán en las inmediaciones de las zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, sucursales bancarias, cajeros automáticos; así como en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en todas las líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús), en el Metrobús.

Así como en los corredores gastronómicos y turísticos del Centro Histórico, para brindar apoyo a consumidores y trabajadores de los establecimientos, atender las denuncias ciudadanas y para la prevención de la comisión de algún delito.

Más de 10 mil policías de la #SSC participarán en el #OperativoCupido 2022, para reforzar la seguridad y vigilancia en las zonas de alta actividad comercial. https://t.co/MCrIWSe0Qm pic.twitter.com/wZ8kDJBbP0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 13, 2022

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX realizarán monitoreos para detectar cualquier acto que pudiera alterar el orden público o pongan en riesgo la seguridad.

En tanto, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito exhortará a los automovilistas a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones de los uniformados; respetar los accesos vehiculares y peatonales de los centros comerciales y zonas de esparcimiento; mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados.

Por otro lado, la SSC recomienda a los ciudadanos no acudir solos a retirar dinero de los cajeros automáticos, no contar dinero en efectivo en lugares públicos, no utilizar máquinas expendedoras que presenten anomalías y verificar los cargos no reconocidos.



adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

pfp