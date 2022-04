CDMX amplía registro de la Beca Pilares para bachillerato y licenciatura

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) amplió el registro de la Beca Pilares 2022 para jóvenes de entre 15 y 29 años que cursen el bachillerato o licenciatura y deseen tener acceso a este apoyo económico, el cual se entregará de mayo a noviembre del 2022.

De acuerdo a la convocatoria , la intención es entregar 2, 201 becas de bachillerato y 67 de licenciatura.

¿A quién está dirigida la Beca Pilares 2022?

La beca está dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que cursen el bachillerato en línea, a distancia o abierta, así como a jóvenes de 18 a 29 años que ya cursen el grado de licenciatura.

¿Cuándo es el registro de la Beca Pilares 2022?

Bachillerato

Inicio del registro: 20 de abril de 2022.

Cierre de registro: 21 de abril de 2022.

Licenciatura

Inicio del registro: 20 de abril de 2022.



Cierre de registro: 20 de abril de 2022

¿Cuándo se entrega la Beca Pilares 2022?

Los que cumplan todos los requisitos y presenten toda la documentación correcta, completa y en tiempo, se les entregará una beca por 960 pesos mensuales en 7 ministraciones, es decir, de mayo a noviembre.

Las becas se entregarán por medio de una tarjeta expedida por una institución bancaria, la cual será entregada por personal de la Dirección Técnica con apoyo de la Dirección de Operación de Servicios de Educación Comunitaria, bajo el sistema de citas programadas.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Beca Pilares 2022?



Ser residente de la Ciudad de México; preferentemente de las colonias, barrios y pueblos donde se ubican los PILARES y colonias colindantes.

Tener entre 15 y 29 años once meses de edad cumplidos.

Contar con el registro de PILARES; el cual se puede obtener en el sitio web oficial

No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza. No ser persona trabajadora del Gobierno Federal, Estatal, ni del Gobierno de la Ciudad de México, bajo régimen laboral alguno.



Proporcionar una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa y que utilice.

Conocer el alcance de las Reglas de operación del programa Beca Pilares 2022.

