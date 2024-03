Calidad del aire mala en el Valle de México, así funcionará el Hoy No Circula el miércoles de marzo

El programa del Hoy No Circula del miércoles 6 de marzo de 2024 podría verse afectado por la mala calidad del aire que se reporta en diversos lados del Valle de México y afecta a conductores de la Ciudad de México y Estado de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, a las 20:41 horas indica que la calidad del aire es mala en zonas como:



Xochimilco



UAM-Iztapalapa



Santiago Acahualtepec



Merced



Gustavo A. Madero



Tlanepantla



San Agustín



Los Laureles



Cuautitlán

VIDEO: Activan contingencia ambiental en el Valle de México

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este miércoles 6 de marzo?

A las 21:40 horas del 5 de marzo la calidad del aire se acumulan 107 puntos de ozono o partículas PM2 o PM10. Sin embargo, solo hacen falta 43 puntos para que se active la fase 1 de contingencia ambiental.

De igual forma, podría llevarse a cabo la aplicación del Doble Hoy No Circula que incluye a los vehículos con holograma cero y doble cero. Los autos con holograma 2 no pueden circular.

¿Qué pasa si continua la mala calidad del aire?

La CAMe (Comisión Ambiental de la Megalópolis) advierte de que de llegar a los 200 puntos de contaminación es posible que se active la fase 2 y con esto además del Doble Hoy No Circula podría llevar a que empresa no esenciales paren sus actividades.

Este miércoles 5 de marzo el Hoy No Circula aplica para autos con placa 3 y 4, holograma 1 y 2, no podrán transitar por las calles del Estado de México ni en la Ciudad de México a partir de las 5:00 hasta las 22:00 horas.

