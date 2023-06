Hoy No Circula sabatino ¿Tu auto descansa este 24 de junio de 2023?

Este 24 de junio de 2023 es el cuarto sábado de mes, por lo que se activa el programa Hoy No Circula sabatino que está vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) y en adn40 te contamos si tu auto debe descansar para evitar multas.

Recuerda que si tu en tu auto aplica el Hoy No Circula sabatino no deberás hacer uso de él a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas del sábado.

¿Para qué autos aplica el Hoy No Circula Sabatino el cuarto sábado de mes?

Debido al programa Hoy No Circula sabatino el cuarto sábado de mes los vehículos con holograma de verificación 1 y terminación de placas en número par deben descansar.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula sabatino?

Recuerda que según lo estipulado este 2023, los conductores que no respeten el Hoy No Circula sabatino tendrán que pagar una multa de entre mil 924 y 2 mil 886 pesos, además de que su vehículo será remitido al corralón. La multa se puede pagar en línea o en las oficinas de la Tesorería de la Ciudad de México.

Los autos que cuenten con un Pase Turístico o un Pase Turístico Paisano podrán exentar las limitaciones a la circulación establecidas por el programa, siempre y cuando cumplan con los requisitos y tramiten su pase en la página www.paseturistico.cdmx.gob.mx.

Para consultar el calendario del Hoy No Circula , así como las excepciones y los casos especiales, se puede ingresar a la página https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ o llamar al teléfono 55 52 78 99 31.

¿Qué es el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es una medida implementada en algunas ciudades como la CDMX y el Edomex que registran altos índices de contaminación atmosférica, con el objetivo de reducir la emisión de gases contaminantes provenientes de los vehículos. La idea principal es restringir la circulación de ciertos vehículos en determinados días de la semana, basándose en el último dígito de la placa de matrícula.

El programa Hoy No Circula suele aplicarse en días laborables y establece horarios específicos en los que los vehículos con ciertos dígitos de placa no pueden circular. Por ejemplo, los autos con placas que terminen en determinados números no pueden circular los días lunes, miércoles o viernes, y viceversa. Existen excepciones para vehículos con ciertas características, como los híbridos, eléctricos o de servicios públicos.

El propósito del programa es reducir la congestión vehicular y disminuir los niveles de contaminantes atmosféricos, contribuyendo así a mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos. No cumplir con las restricciones del programa puede conllevar multas y sanciones para los propietarios de vehículos infractores.

