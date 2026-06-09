DOF publica suspensión de clases en CDMX para estos alumnos por inauguración del Mundial 2026

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto aprobado por el Gobierno de México en el que se establece la suspensión de clases el próximo 11 de junio en la Ciudad de México (CDMX).

En adn Noticias, te contamos cuáles son los alumnos que se quedan en casa por motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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DOF publica suspensión de clases por decreto

La justa mundialista está a punto de comenzar con una espectacular ceremonia de inauguración que tendrá como sede el Estadio Ciudad de México. Por esta razón, el Gobierno de México decretó la suspensión de clases este jueves 11 de junio.

Esta medida tiene la finalidad de contribuir con la movilidad urbana y la seguridad vial, mientras se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026. Este evento histórico ocurrirá en punto de las 11:30 horas y contará con artistas de la talla de Shakira, J Balvin, Belinda y Alejandro Fernández, entre otros, por lo que se espera una gran afluencia de personas.

¿Qué alumnos no asistirán a clases el próximo 11 de junio?

De acuerdo con el DOF, la suspensión de clases del próximo jueves 11 de junio aplica para todas las escuelas, públicas y privadas de todos los niveles educativos, que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De esta manera, los alumnos que se quedarán en casa durante la inauguración del Mundial 2026, son las siguientes:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Prepas y Universidades dependientes de la SEP

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