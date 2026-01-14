Tenencia 2026 gratis en CDMX: El Gobierno te regala el 100% del impuesto si cumples estos 5 requisitos

Para este 2026, el Gobierno de la CDMX actualizó los montos para beneficiar a más automovilistas con el subsidio del 100% en la Tenencia . El objetivo es claro: incentivar que los chilangos mantengan sus placas en la capital y no busquen "saltarse" el pago en otros estados.

Tenencia 2026: ¿Cuáles son los 5 requisitos para quedar exento?

No todos los vehículos entran en el programa "gratis". La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) establece filtros fiscales muy específicos que debes cumplir antes de que termine el primer trimestre del año. Para que el portal te arroje automáticamente el descuento total, revisa estos puntos:

Tope de valor vehicular : El valor de tu carro (depreciado y con IVA) no debe exceder los 638 mil pesos. Si tienes un auto de gama alta que supera este monto, te toca pagar el impuesto completo.

: El valor de tu carro (depreciado y con IVA) no debe exceder los 638 mil pesos. Si tienes un auto de gama alta que supera este monto, te toca pagar el impuesto completo. Persona física o moral sin fines de lucro : El beneficio es para ciudadanos particulares o asociaciones civiles; las empresas con fines comerciales quedan fuera.

: El beneficio es para ciudadanos particulares o asociaciones civiles; las empresas con fines comerciales quedan fuera. Historial limpio : No debes tener adeudos de años anteriores. Si debes el 2025 o multas de tránsito sin pagar, el sistema te bloqueará el subsidio.

: No debes tener adeudos de años anteriores. Si debes el 2025 o multas de tránsito sin pagar, el sistema te bloqueará el subsidio. Tarjeta de Circulación vigente : Debes tener el plástico con chip vigente o haber pagado la renovación antes de intentar el trámite.

: Debes tener el plástico con chip vigente o haber pagado la renovación antes de intentar el trámite. Fecha límite: tienes hasta el 31 de marzo de 2026. Si se te pasa un solo día, el sistema te cargará el costo total de la tenencia.

Guía para realizar el pago de la Tenencia 2026 paso a paso

El proceso es totalmente digital y no necesitas gestores. El secreto está en que el subsidio es una "condonación" inmediata que el sistema aplica al generar tu línea de captura. Así es como debes hacerlo para asegurar que el costo de la tenencia se vaya a cero:

Entra al portal de Finanzas: Ingresa directamente a la sección de Tenencia Individual de la CDMX Captura tus placas: Escribe tu matrícula sin espacios. El sistema consultará en tiempo real tu historial de pagos y multas de tránsito. Selecciona el año 2026: Una vez que el sistema verifique que cumples con todos los requisitos, verás en pantalla el desglose del cobro. Notarás que el rubro "Tenencia" aparece con el descuento del 100% aplicado. Genera la línea de captura: puedes pagar ahí mismo con tarjeta de crédito (aprovecha si tu banco ofrece meses sin intereses) o descargar el formato para ir a la ventanilla de cualquier banco o tienda de conveniencia como OXXO.

¿Cuál es la diferencia real entre el pago de Tenencia y el Refrendo?

La clave para diferenciar fácilmente ambos impuestos vehiculares está en entender qué es cada concepto:

La Tenencia es el impuesto "pesado". Se cobra por el simple hecho de poseer un coche y su costo varía según el valor y modelo del auto . En vehículos caros, puede ser de varios miles de pesos. Este es el impuesto que el Gobierno te perdona si cumples todos los requisitos.

es el impuesto "pesado". Se cobra por el simple hecho de poseer un coche y . En vehículos caros, puede ser de varios miles de pesos. Este es el impuesto que el Gobierno te perdona si cumples todos los requisitos. El Refrendo por el uso de las placas. Es una cuota anual (que para 2026 es de 760 pesos) que sirve para mantener tus datos actualizados en el padrón vehicular.

Para obtener el beneficio del 100% de la Tenencia, la única condición final es que sí pagues tu Refrendo antes del 31 de marzo.

