El Gobierno te regala el 100% de la Tenencia 2026 si realizas el trámite antes de esta fecha

El beneficio del 100% de subsidio en la Tenencia 2026 tiene como fecha límite el 31 de marzo. Para asegurar que el gobierno capitalino absorba el costo total de este impuesto, debes cubrir sí o sí el pago por concepto de refrendo, el cual tiene un valor de 760 pesos. Al realizar este aporte dentro del primer trimestre del año, el sistema de la Ciudad de México aplica el descuento de forma automática en tu línea de captura, lo que te permite mantener tu carro al día con un significativo ahorro.

Tenencia 2026: estas son las consecuencias por no pagar antes del 31 de marzo

Si dejas pasar el 31 de marzo sin realizar el trámite, pierdes el derecho al subsidio de forma definitiva. A partir del 1 de abril, el portal de Finanzas reflejará el cobro de la tenencia completa más el costo del refrendo . Para un auto con valor comercial medio, esto representa un gasto de varios miles de pesos que podrías evitar con el pago puntual.

Además del impacto económico, no estar al corriente con este impuesto impide que cumplas con la verificación vehicular. También limita tu capacidad de realizar otros trámites como el cambio de propietario o la renovación de la tarjeta de circulación, y complica la liberación de tu unidad en caso de que termine en un depósito oficial.

¡Descuento garantizado! ✅

Paga tu refrendo 2026 antes del 31 de marzo y obtén el 100% de subsidio en tu Tenencia.

🚗💨 Recuerda que el vehículo no debe exceder los $638 mil con IVA.

⌛ ¡No lo dejes pasar!

Recuerda que el vehículo no debe exceder los $638 mil con IVA.

Tenencia 2026: otros incumplimientos que anulan el beneficio del 100%

Existen condiciones administrativas que pueden bloquear tu descuento incluso si intentas pagar dentro del plazo. El sistema valida tu historial en tiempo real y retira el subsidio si detecta alguno de estos puntos:

Adeudos de años pasados : Debes liquidar primero cualquier deuda de tenencia de ejercicios anteriores.

: Debes liquidar primero cualquier deuda de tenencia de ejercicios anteriores. Infracciones de tránsito : Las multas económicas y las fotocívicas pendientes de resolución cancelan el apoyo.

: Las multas económicas y las fotocívicas pendientes de resolución cancelan el apoyo. Costo del vehículo : El valor factura de tu unidad (con IVA y una vez aplicada la depreciación) no debe superar los 638 mil pesos.

: El valor factura de tu unidad (con IVA y una vez aplicada la depreciación) no debe superar los 638 mil pesos. Documentación vencida: Es indispensable que tu tarjeta de circulación cuente con el chip vigente al momento de generar el formato de pago.

¿Cómo pagar hoy la Tenencia 2026 y obtener el beneficio del 100%?

Para realizar el trámite hoy mismo, ingresa al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y dirígete a la sección de "Tenencia". Solo necesitas capturar el número de tu placa sin espacios; el sistema consultará de forma inmediata tu historial y, si cumples con los requisitos, generará una línea de captura donde el costo de la tenencia aparecerá en ceros. El único monto pendiente de liquidar será el refrendo anual de 760 pesos, el cual puedes cubrir con tarjeta de crédito o débito directamente en la plataforma.

Si prefieres realizar el pago de forma física, descarga el formato con código de barras que emite la página y acude a cualquiera de los más de 8 mil puntos auxiliares autorizados. Estos incluyen bancos, tiendas de autoservicio como OXXO o Soriana, y los Kioscos de la Tesorería ubicados en plazas comerciales. Una vez que efectúes el pago, el sistema procesará el subsidio y tu vehículo quedará al corriente para circular sin restricciones durante todo el año 2026.

