Inicia la venta de productos navideños en la Central de Abasto
La Central de Abasto ofrece una romería navideña con árboles, adornos y productos para las cenas, siendo uno de los mejores sitios para comprar en CDMX.
La Central de Abasto en Iztapalapa instala una romería especial durante la temporada decembrina.
- Es uno de los puntos más completos para comprar adornos navideños en la CDMX.
- Ofrece árboles, nochebuenas, piñatas y artículos para la cena de Navidad.
- Las familias capitalinas comienzan a preparar sus decoraciones para las fiestas de fin de año.
- La CDMX cuenta con diversos lugares ideales para adquirir luces, esferas y demás adornos tradicionales.
