Inicia la venta de productos navideños en la Central de Abasto

La Central de Abasto en Iztapalapa instala una romería especial durante la temporada decembrina.

Es uno de los puntos más completos para comprar adornos navideños en la CDMX .

. Ofrece árboles, nochebuenas, piñatas y artículos para la cena de Navidad.

de Navidad. Las familias capitalinas comienzan a preparar sus decoraciones para las fiestas de fin de año.

para las fiestas de fin de año. La CDMX cuenta con diversos lugares ideales para adquirir luces, esferas y demás adornos tradicionales.

