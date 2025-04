Hoy No Circula 17 de abril 2025: Qué autos descansan en CDMX y Edomex este jueves santo

Este 17 de abril de 2025, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), a pesar de ser Jueves Santo y parte del periodo vacacional de Semana Santa. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que no habrá suspensión ni modificaciones en las restricciones vehiculares para esta fecha, con el objetivo de continuar con la estrategia permanente para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Se recomienda a los conductores tomar precauciones para evitar multas y contribuir a la mejora de la calidad del aire durante esta Semana Santa; checa los detalles.

¿Qué autos no circulan este jueves 17 de abril de 2025?

Las restricciones aplican afectan a los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, así como a aquellos con hologramas 1 y 2. Este miércoles 17 de abril de 2025, el programa Hoy No Circula se implementa desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa , Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Municipios del Estado de México con Hoy No Circula



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos circulan este jueves 17 de abril de 2025?

Por otro lado, están exentos de la medida los coches:



Automóviles con holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Ambulancias

Vehículos de cortejos fúnebres y servicios funerarios

Autos para personas con discapacidad con permiso para exentar el Hoy No Circula

Vehículos de servicio público

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula?

Si infringes el Hoy No Circula el jueves 17 de abril 2025, la multa será de 20 a 30 veces la UMA, aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Asimismo el vehículo podrá ser llevado al corralón por la policía de tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

