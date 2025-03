¡Ojo! Estos son los autos que descansan este miércoles 5 de marzo por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¡Atención automovilista! Antes de salir de tu casa, revisa si tu auto puede transitar por el Hoy No Circula de este miércoles 5 de marzo 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Este miércoles 5 de marzo de 2025, el programa Hoy No Circula continúa en vigor en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el objetivo de reducir los niveles de contaminación Aunque no se ha activado una contingencia ambiental que implique un “Doble Hoy No Circula”, las restricciones normales del programa siguen aplicándose. Te presentamos todos los detalles para que evites multas y sanciones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué autos no circulan este miércoles 5 de marzo de 2025?

De acuerdo con las disposiciones, los vehículos que no podrán circular son aquellos que tengan engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y aquellos cuyo holograma de verificación corresponda a 1 y 2. Este programa, que opera de lunes a sábado, tiene como objetivo reducir los niveles de partículas contaminantes en el aire, que en niveles elevados pueden tener efectos adversos en la salud de los habitantes de la capital.

Los coches que cuenten con las características señaladas no podrán transitar por las calles desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Municipios del Estado de México con Hoy No Circula



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos circulan este miércoles 5 de marzo de 2025?

Los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con hologramas “00" o “0", están exentos de estas restricciones y pueden circular libremente. También pueden transitar todos los autos que tengan engomado de color amarillo, azul, rosa y verde.

Es importante que los ciudadanos tomen en cuenta las restricciones para evitar multas y contribuyan a la mejora del aire en la Ciudad de México.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula?

Si infringes el Hoy No Circula miércoles 5 de marzo 2025, la multa será de 20 a 30 veces la UMA, aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Asimismo el vehículo podrá ser llevado al corralón por la policía de tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.