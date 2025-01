Doble Hoy No Circula este 1 de enero de 2025 por contingencia ambiental; así aplica

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a que se identificó contaminación en el aire. En las próximas horas podría empeorar y declararse Doble Hoy No Circula este 1 de enero 2025; la dependencia dará a conocer las restricciones vehiculares durante el día.

“Hoy a las 15:00 horas se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México o antes de ser necesario”, informó en un comunicado.

#ComunicadoCAMe |

Se activa 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐭𝐦𝐨𝐬𝐟𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 por partículas PM2.5 en la Zona Noreste del Valle de México.

Ver más en https://t.co/vxqDx8z5wi

¿Qué autos no circulan hoy 1 de enero de 2025?

Hasta el momento la CAMe no ha emitido ningún boletín sobre la doble restricción, este se dará a conocer hasta las 3:00 p.m. Mientras tanto el programa aplica de la siguiente manera: Para este 1 de enero de 2025, quienes no circulan son los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, con holograma 1 y 2, quedando exentos los hologramas 00 y 0, así como los autos eléctricos e híbridos.

El #HoyNoCircula del miércoles 1 de enero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎.

¿Qué no hacer cuando hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

Permanece en casa con las ventanas cerradas, para evitar que el aire contaminado ingrese a tu hogar y para mantener tu hogar con bajos niveles de partículas

Evita fumar, no enciendas velas, madera, carbón o incienso

Si tienes aire acondicionado, utilízalo en modo recirculación, para evitar el ingreso de aire contaminado, tanto en tu hogar como en tu auto

Evita hacer actividades al aire libre como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa tu tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes a tu cuerpo.

