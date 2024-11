¿Cuándo inicia el horario de invierno 2024? Lo que se sabe si en CDMX se atrasará una hora el reloj

Aunque la mayoría del país ha eliminado el cambio de horario , este ajuste sigue siendo obligatorio en algunos ciudades para estar en coordinación con Estados Unidos. Estas metrópolis han decidido mantener la práctica de cambiar el horario dos veces al año para coordinarse con las actividades económicas y sociales de las ciudades estadounidenses, pero... ¿la CDMX está entre los estados que cambiará para el horario de invierno 2024 ? Y si sí, ¿cambiará para este fin de semana?

En adn40 respondemos las dudas que podrían surgir respecto al horario de invierno 2024 , debido a que en este mes de noviembre se harán estos ajustes a los relojes.

¿La CDMX cambiará su hora al horario de invierno 2024 este fin de semana?

La respuesta es no. La Ciudad de México no cambiará su hora para este fin de semana, por un factor fundamental: la CDMX no se encuentra en el listado de metrópolis que realizarán este cambio de hora, por lo que las 16 alcaldías que la conforman no sufrirán modificaciones de horario entre el sábado y domingo próximos.

Otras estados que tampoco cambiarán su horario son:



Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Colima

Jalisco

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Tabasco

Veracruz

Campeche

Quintana Roo

Chiapas

Yucatán

Puebla

Hidalgo

Morelos

Estado de México

Secretaría de gobierno de Baja California / Facebook Baja California es uno de los estados fronterizos de México que cambiará el horario de invierno en 2024

¿Por qué se hace el cambio de horario en México?

El principal objetivo del cambio al horario de invierno 2024 es aprovechar al máximo las horas de luz solar durante la temporada cálida o invernal. Sin embargo, en los últimos años, diversos estudios han puesto en duda los beneficios reales de este ajuste, lo que ha llevado a muchos países a eliminarlo.

¿Cuándo se hace el cambio de horario 2024 en México?

El cambio de horario en nuestro país se realiza durante la primavera y el otoño; sin embargo, a partir de octubre de 2022, el cambio de horario en México fue eliminado por el gobierno federal , luego de que el Congreso hiciera la aprobación.

Jorge Alcocer, entonces secretario de Salud, apoyó la decisión, argumentando que el cambio de horario afectaba al sistema nervioso de los ciudadanos, además de causar insomnio, irritabilidad y trastornos digestivos.

La CDMX y la mayor parte del país no deberán hacer el cambio de horario; sin embargo, los estados fronterizos sí deberán cambiar al horario de invierno 2024.

Christopher Furlong / Getty Images Algunas ciudades mexicanas participarán el cambio de horario de invierno 2024, ¿lo hará la CDMX?

¿Cuándo inicia el horario de invierno 2024 y qué estados son los afectados?

El horario de invierno 2024 comenzará el primer domingo de noviembre, este año el cambio se realizará el 3 de noviembre de 2024 a las 2:00 de la mañana.

Los estados que participarán en el cambio de horario de invierno 2024 son:



Baja California

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

La mayoría de las ciudades fronterizas tienen una estrecha relación comercial y social con las ciudades vecinas en Estados Unidos. Mantener un horario similar facilita las actividades diarias y comerciales entre ambos países.

¿Cuándo termina el horario de invierno?

Hasta el segundo domingo de marzo de 2025, a partir de esa fecha, los municipios fronterizos volverán a ajustar sus relojes al horario de verano.

