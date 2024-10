Te toca o no? Autos que entran al Hoy No Circula del 11 de octubre

Salir este 11 de octubre quizás no sea la mejor opción y es que continuará vigente el programa del Hoy No Circula del 11 de octubre. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer los autos que tendrán que descansar obligatoriamente tanto en la capital como en el Estado de México.

Autos que aplican al Hoy No Circula del 11 de octubre

Este viernes 11 de octubre el Hoy No Circula se llevará normal conforme lo mencionado por la CAMe y aplicará tanto en el Estado de México (Edomex) como en la Ciudad de México (CDMX). Verifica si a tu auto le toca quedar en casa

Estos son los autos que no podrán circular este viernes 11 de octubre conforme los elementos que establecen las reglas del Hoy No Circula:

Placas 9 y 0



Engomado azul



Holograma 1, 2 y permisos

¿Cómo saber qué engomado y placas tengo?

El programa de verificación sirve para que los coches con placas en la CDMX puedan acudir a la revisión ecológica conforme al engomado de circulación y el último dígito de placas. Sin embargo, solo vasta mirar el engomado al frente del vehículo y las placas traseras.

Alternativas del Hoy No Circula del 11 de octubre

Si tu auto es de engomado azul y no te toca circular deberías de usar las alternativas de transporte que la CDMX y Edomex tienen como lo son: Metrobús, Metro CDMX, Ecobici, Cablebús, Mexibús, RTP, Mexicable, Tren Ligero, Taxi o el nuevo Tren Insurgente.

Autos que sí circulan en el Hoy No Circula

En algunos casos te podrás saltas las reglas siempre cuando y tu vehículo tenga holograma 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos. Por este motivo estos vehículos cuentan con ciertas exenciones al programa de la CAMe. De lo contrario deberás verificar si tu carro entrará dentro del Hoy No Circula.

