Hoy No Circula martes 1 de octubre; autos que aplican en la transición presidencial

Este 1 de octubre si vas a salir tienes que conocer si aplicará el Hoy No Circula de manera normal, pues este martes se considera día feriado. Así puedes saber si tu auto no podrá circular por las calles conforme lo señala la la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué autos descansan el 1 de octubre?

Este 1 de octubre es un día histórico debido a que se llevará a cabo la transición presidencial, por lo que se esperarían cambios para el Hoy No Circula y los autos que transitan en Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex), sin embargo, no será así.

Los autos que no circulan son:



Placas 7 y 8

Engomado rosa

Holograma 1 y 2

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

El programa de la CAMe estará vigente de las 05:00 de la mañana hasta las 11 de la noche, por lo que si te quieres evitar multas o que se lleven tu auto al corralón. Recuerda no violar las reglas para evitar ser multado.

Alternativas del Hoy No Circula 1 de octubre

Si te toco el Hoy No Circula este 25 de septiembre puedes optar por alguna de las alternativas de transporte disponibles en la Ciudad de México: Metrobús, Metro CDMX, Ecobici, Cablebús, Mexibús, RTP, Tren Ligero, Taxi.

