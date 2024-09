Hoy No Circula miércoles 25 de septiembre; estos autos aplican

¿Con mucha prisa? Antes de salir verifica si tu auto entra dentro del Hoy No Circula este 25 de septiembre . Este miércoles toma unos minutos y revisa cómo aplicarán las medidas impuestas por la a Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué autos descansan el 25 de septiembre?

¿Vas a salir en auto a la escuela o trabajo? Entonces deberías checar qué autos no podrán transitar por las calles de la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex). Te explicamos cómo aplica.

La CAMe reveló que vehículos no podrán circular conforme su engomado, placas y holograma no tendrían permitido circular en el Valle de México este miércoles:

Placas 7 y 8

Engomado rosa

Holograma 1 y 2

El programa del Hoy No Circula estará vigente de las 05:00 de la mañana hasta las 11 de la noche, por lo que si te quieres evitar multas o que se lleven tu auto al corralón.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Alternativas del Hoy No Circula 25 de septiembre

Si no te toco circular este 25 de septiembre puedes optar por alguna de las alternativas de transporte disponibles en la Ciudad de México: Metrobús, Metro CDMX, Ecobici, Cablebús, Mexibús, RTP, Tren Ligero, Taxi.

Verificación en octubre

Según el calendario de verificación indicó cuáles autos tocarán verificar en octubre y la lista conforma estos vehículos:



Color de engomado rojo y último dígito de placa 3 o 4: septiembre y octubre

Color de engomado verde y último dígito de placa 1 o 2: octubre y noviembre

