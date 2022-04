Animales adorables que tienen características espeluznantes

A lo largo y ancho del mundo existen millones de especies animales que están llenos de maravillas y algunos de estos seres suelen ser adorables, sin embargo tienen ciertas características sorprendentes que no los hace tan encantadores y aquí te dejamos algunos ejemplos:

Conejos:

Roger Rabbit, Bugs Bunny, el Conejo de Pascua entre otros conejitos famosos hacen que creamos que estos animalitos son de lo más adorable que existe en reino animal, pero la forma en la que se nutren implica que tengan que comer su propio excremento pues su aparato digestivo es sumamente veloz y no permite que absorban todos sus nutrientes por lo que tienen que iniciar su día desayunando sus bolos fecales.

Las nutrias:

¿Hay algún animal peludo que sea tan lindo como las nutrias? Son geniales ¿verdad? Pues no lo son tanto, porque se sabe que los machos acosan y montan a crías de focas, y debido a la forma en que lo hacen implica que el macho sostenga a la hembra por la cabeza debajo del agua y hace que la pequeña foca se ahogue. Incluso tienden a seguir montando el cuerpo de la foca muerta hasta 5 a 7 días después.

Buenos diaaas

Caracoles:

Los caracolitos son una especie que luce pasiva y que no se meten con nada ni con nadie, sin embargo durante el acto de reproducción utilizan “dardos de amor” que son una especie de estructuras puntiagudas que unen a los dos involucrados en el acto pero que puede ser peligroso porque el filo puede provocar que estos “dardos” perforen los órganos internos del caracol y mueran.

Pez payaso:

¿Nemo y los de su especie son tiernos y coloridos siempre no? Pues lamentablemente esto no es cierto, pues dentro de esta especie de pez su la única hembra dominante de un cardumen de peces payaso muere, el macho dominante desarrolla órganos reproductores femeninos para reproducirse con otros peces machos que suelen ser sus propias crías. Además los machos se comen a los huevecillos dañados o infectados, lo cual hubiera significado que Nemo no existiría.

Las catarinas:

Estos pequeños insectos suelen parecer inofensivos y bellos por fuera, sin embargo entre una de sus características está el hecho de que se comen a los miembros más jóvenes de su especie en una forma de selección que ayuda a reducir la competencia y la escasez de alimento. Las larvas que solo tienen un huevecillo aumentan sus probabilidades de sobrevivir.



Koalas:

Los koalas son como ositos de peluche tiernos e inofensivos, dan ganas de abrazarlos ¿cierto? Pero sabías que están repletos de clamidia y orinan y defecan por el mismo conducto que se le conoce como cloaca y pueden contagiar esta infección a los seres humanos por medio de la orina, además los bebés koala no digieren el veneno de las hojas de eucalipto como lo hacen los adultos por lo que tienen que alimentarse de una especie de papilla que proviene del mismo orifico de donde sale el excremento de la madre.

Delfines:

Los delfines son mamíferos que suelen aparecer como animales amigables y tiernos, pero no todo es así, pues los machos de esta especie de cetáceos seleccionan a las hembras y las obligan a tener relaciones sexuales y si ellas intentan escapar las amedrentan con ruidos, golpes e incluso mordeduras.

Cerdos:

¡Cerditos! Estos tiernos animales rosas son geniales y hay quien los ha adoptado como mascotas domésticas, pero hay que tener cuidado porque son devoradores que se pueden comer hasta un cuerpo humano completo en una sola sentada y no es que cacen humanos o así, pero lo increíble de su capacidad digestiva es que pueden comer prácticamente lo que se les atraviese.

Armadillos:

Ah esas tiernas e inofensivas bolitas que parecen Pokémon no deben tener nada malo o ¿sí? Pues resulta que estos animalitos tienen lepra y como su temperatura corporal es similar a la de los humanos pueden contraer enfermedades como esta y contagiarla si es que tocas uno que la tenga activa en ese momento.

Venados:

Venados como Bambi, ellos sí que son adorables ¿no? Pues no te creas, esta especie de cuadrúpedo come todo tipo de animales y no son herbívoros que se cree que son sino más bien suelen ser omnívoros a la caza de oportunidades pues en su dieta están pájaros, conejos e incluso restos humanos.