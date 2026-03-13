Notas
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Aseguran vehículos “monstruo” como los usados por el crimen organizado en pleno Azcapotzalco, CDMX
Los vehículos “monstruo” suelen ser utilizados por el crimen organizado ya que cuentan con blindaje artesanal de gran resistencia; esto dijo la SSC CDMX.
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¡A juntar cubetas! Megacorte de agua dejará sin servicio a colonias de Azcapotzalco por una semana
¿Te afecta? Anuncian que por trabajos de mantenimiento se reducirá el suministro de agua potable en cientos de casas de la alcaldía Azcapotzalco.
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Joven asesinó a sus abuelos en alcaldía Azcapotzalco, colonia San Pedro Xalpa
Los primeros reportes señalan que el agresor ya fue detenido y que habría atacado a sus abuelos con un arma blanca
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Se suspenden clases en CCH Azcapotzalco por paro laboral; estas son las exigencias
Los trabajadores del CCH Azcapotzalco iniciaron un paro laboral en el plantel de la UNAM. Te contamos cuáles son sus exigencias.
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Detienen en Azcapotzalco a Simón “N” por narcomenudeo y extorsión
Según las investigaciones de la SSC, el detenido posiblemente forma parte de un grupo delictivo generador de violencia en la CDMX.
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Fiestas sin agua; anuncian corte de suministro en Azcapotzalco hasta el 24 de diciembre
Segiagua anunció que las y los vecinos de Azcapotzalco podrán solicitar el servicio de pipas de agua gratis hasta que termine el periodo de corte.
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Golpe al crimen en Azcapotzalco: Aseguran motos y autos robados
Autoridades realizaron un cateo en la calle Papantla, colonia Santa Catarina; ahí aseguraron dos motocicletas con números de serie remarcados, así como un vehículo.
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Detienen a 2 sujetos por el asesinato de una persona en el gimnasio Studio Fitness en Azcapotzalco
La SSC informó que tras un seguimiento virtual se detuvieron a 2 sujetos por el asesinato de una persona en el gimnasio Studio Fitness en Azcapotzalco.
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Camión de pasajeros pierde el control y choca con un poste en la alcaldía Azcapotzalco; hay personas lesionadas
Un fuerte accidente vial se registró en la alcaldía Azcapotzalco, donde un camión de pasajeros chocó con un poste. El impactó dejó varios lesionados.
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Atrapan a hombre que primero ayudó y después asaltó a abuelita en casa de Azcapotzalco
El hombre que agredió a la abuelita Martha en Azcapotzalco fue identificado como Dorian “S"; es un exreo y cuando fue detenido se le hallaron bolsitas de marihuana.
Videos
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Se registra balacera en la colonia Arenal de la alcaldía Azcapotzalco
Primeros reportes señalan que un hombre perdió la vida y uno más resultó lesionado tras una balacera en la colonia Arenal de la alcaldía Azcapotzalco.
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Árbol de 25 metros cae Unidad Habitacional Presidente Madero en la alcaldía Azcapotzalco
Servicios de emergencia se movilizaron al cruce de las calles Tomás Marín y Federico Montes tras el reporte de un árbol caído en la alcaldía Azcapotzalco.
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Camioneta particular choca contra la Unidad Habitacional San Miguel Amantla en Azcapotzalco
Primeros reportes señalan que una mujer resultó lesionada por el choque en la Unidad Habitacional San Miguel Amantla; un local resultó con daños materiales.
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Bebé de 4 meses muere en guardería de Azcapotzalco, CDMX; se desconocen causas y autoridades investigan negligencia
Bebé muere en guardería Instituto Baja California, colonia Nueva Santa María. Presentó vómitos y problemas respiratorios; paramédicos confirmaron sin signos vitales y Fiscalía inicia indagatorias.
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Se registró explosión por fuga de gas en Barrio San Andrés, alcaldía Azcapotzalco
Las autoridades recomiendan llamar a los bomberos en caso de percibir olor a gas y desalojar la vivienda antes de que suceda una tragedia.
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Joven comete doble homicidio en Azcapotzalco; asesinó a sus abuelos y atacó a su mamá
Un joven escapó de un hospital pisquiátrico y regresó a su casa para asesinar a su familia; su madre logró escapar para pedir ayuda.
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Aseguran toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco, CDMX
Autoridades de Protección Civil señalaron que no existe peligro para los vecinos en la alcaldía Azcapotzalco; toma clandestina de turbosina fue controlada.
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Conductor en estado de ebriedad atropella a grupo de personas en Azcapotzalco
Un conductor en estado de ebriedad atropelló a un grupo de personas afuera de un bar de la alcaldía Azcapotzalco; se registran seis lesionados.
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Nancy Núñez: del activismo comunitario a la alcaldía de Azcapotzalco
Claudia Ivett conversa con Nancy Núñez, actual alcaldesa de Azcapotzalco, quien comparte su trayectoria desde sus inicios en los movimientos vecinales y estudiantiles en defensa de los derechos humanos hasta su llegada a la administración pública
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Taxista atropella a mujer en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX
Una mujer fue atropellada por un taxista al cruce de las avenidas Poniente 128 y avenida Ceylán en la colonia Industrial de la alcaldía Azcapotzalco, CDMX.