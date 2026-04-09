Notas
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Alerta Amber hoy 9 de abril: Desaparece Ana Saraí Lazcano, niña de 5 años en Puebla; esta es su ficha de búsqueda
La Fiscalía de Puebla activó la búsqueda de Ana Saraí Lazcano Cruz; conoce su descripción física, así como las fichas activas de menores desaparecidos en Puebla.
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Alerta Amber hoy: Lista de menores desaparecidos y localizados este 8 de abril del 2026
¿Reconoces a alguien? Desde desapariciones en el pasado mes de marzo hasta casos prioritarios abiertos años atrás; estos son las fichas activas hoy 8 de abril.
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Activan alerta Amber por Gisselle y Jenifer, niñas desaparecidas en Edomex
Desde que se presentó la denuncia oficial el 9 de febrero, tres días después de que se reportó la desaparición, autoridades han desplegado operativos para tratar de obtener pistas sobre su paradero.
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En 12 horas suman 9 alerta amber en CDMX: 6 en la misma colonia de la alcaldía Cuajimalpa
La Fiscalía de la Ciudad de México activó 9 alerta amber por la desaparición de jóvenes en la capital; sin embargo, destacó que seis son de una misma colonia.