Notas
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Rescatan a cocodrilo y a ajolotes tras cateo en Venustiano Carranza, CDMX
Los animales exóticos fueron encontrados en un centro de operaciones en donde se resguardaba y comercializaba aparente droga.
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Con la policía enfrente: Se desata pelea campal afuera del Cetis 32 en la Venustiano Carranza
La policía no hizo nada para detener la pelea y el conflicto escaló poco a poco, hasta convertirse en una batalla campal de mujeres
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Detienen a 6 sujetos con cientos de dosis de droga en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
La SSC CDMX informó que dos de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.
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¡Concierto GRATIS! Mercado de Jamaica celebra aniversario en la Venustiano Carranza
¡Se armó el bailongo! Este martes 23 de septiembre, el mercado de Jamaica ofrece a todos sus clientes un concierto totalmente gratis para celebrar su aniversario.
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¡Justicia para Chacarrón! El cruel asesinato del perrito del puesto de periódicos de la Venustiano Carranza
Vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza exigen que se proceda legalmente en contra del hombre que asesinó al perrito.
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Caifanes vuelve a dar concierto gratis en la Venustiano Carranza: Ubicación, horario y cómo fue la última vez
La última vez que Caifanes tuvo un concierto gratuito en la alcaldía Venustiano Carranza fue en 1995 y más de 50 mil personas llenaron el lugar.
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Le dispararon 20 veces; asesinan a hombre en colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza
Un hombre fue asesinado en un ataque directo en la colonia Romero Rubio de la Ciudad de México; los atacantes huyeron en dirección al Estado de México
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SSC CDMX detiene a 6 generadores de violencia en Venustiano Carranza; cayeron con más de mil dosis de droga
A través de un comunicado la SSC CDMX informó que los seis sujetos generadores de violencia podrían ser parte de una importante célula delictiva.
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Detienen a 6 tras cateo en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza; y aseguran casi 2 mil dosis de droga
Autoridades capitalinas detienen a seis personas y aseguran casi 2 mil dosis de droga en cateos realizados en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, CDMX.
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Aseguran 20 kilos de marihuana en cateo realizado en Venustiano Carranza
Cateo en la alcaldía Venustiano Carranza en Ciudad de México revela bodega de marihuana; autoridades actúan en el inmueble tras una exhaustiva investigación.
Videos
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Detienen a presunto feminicida en la alcaldía Venustiano Carranza
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, quien tras una discusión, disparó un arma de fuego contra la víctima
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Bomberos de la CDMX controlan incendio en la colonia Aquiles Serdán en la Venustiano Carranza
Bomberos de la CDMX controlaron un conato de incendio en el interior de un predio abandonado en la colonia Aquiles Serdán, alcaldía Venustiano Carranza.
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Se registró choque sobre Boulevard Puerto Aéreo y la calle Persia en la Venustiano Carranza
La conductora de un automóvil particular perdió el control y terminó impactada contra una luminaria al cruce de Boulevard Puerto Aéreo y la calle Persia.
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Hombre en estado de ebriedad provocó aparatoso choque en la Venustiano Carrranza; hay una familia lesionada
Un hombre en estado de ebriedad impactó su auto con el de una familia de cinco integrantes que viajaban en la alcaldía Venustiano Carranza; hay varias personas lesionadas.
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Encierran a gatito toda la semana en cantina de Venustiano Carranza, denuncian maltrato animal
Usuaria denuncia maltrato animal en cantina de la Venustiano Carranza, Ciudad de México; el can está sin comida ni agua toda la semana.
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Accidente en Circuito Interior deja una persona vida en la Venustiano Carranza
El accidente se registró a la altura de la calle Cardonal de la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, Circuito Interior sufrió afectaciones.
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Vecinos de la Simón Bolívar en Venustiano Carranza denuncian nula atención a baches
Vecinos de la colonia Ampliación Simón Bolívar en la alcaldía Venustiano Carranza denuncian baches en la calle Carlos Marx; lluvias afectan vialidades.
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Lluvias afectan decenas de viviendas en la alcaldía Venustiano Carranza; agua sube hasta 50 cm
Las fuertes luvias del lunes 2 de junio provocaron que se inundaran decenas de casas en la colonia Moctezuma en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.
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Atropellan a persona de la tercera edad en Eje 1 Norte, alcaldía Venustiano Carranza
Un hombre de 61 años de edad fue atropellado sobre el Eje 1 Norte en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX; el responsable se dio a la fuga.
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¡Atención Reyes Magos! Hay feria del juguete en Velódromo de la alcaldía Venustiano Carranza
La feria del juguete en Velódromo se instaló para darle más opciones a los Reyes Magos de comprar los juguetes de los niños en México; aquí los detalles.