Notas
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Ataque armado en la Miguel Hidalgo deja un muerto y un herido
El ataque en la Miguel Hidalgo ocurrió en el cruce de las calles Poniente 75 y Sur 128, en la colonia América
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Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo; PVEM exige justicia
El Partido Verde condenó el asesinato de Miguel Bahena y exigió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para castigar a los responsables.
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Cortes de agua de última hora en colonias de Xochimilco y Miguel Hidalgo de la CDMX
Las alcaldías de Xochimilco y Miguel Hidalgo son afectadas con cortes de agua debido a las reparaciones por una fuga; el suministro se podría ver afectado por más tiempo de lo previsto.
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Desarticulan célula delictiva en alcaldía Miguel Hidalgo: SSC detiene a 12 presuntos narcomenudistas
Las detenciones se efectuaron durante acciones de vigilancia y prevención en colonias como Anáhuac Segunda Sección, San Juanico, Tlaxpana, México Nuevo, Pensil Norte, Argentina Antigua y Popo.
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Detienen a hombre en la Miguel Hidalgo por robar más de 300 mil pesos de una agencia de autos
Un hombre fue detenido tras robar más de $300 mil pesos de una agencia de autos en Miguel Hidalgo; conoce los detalles en la nota completa de adn40.
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Reportan fuerte incendio en pastizal de la alcaldía Miguel Hidalgo; columna de humo alerta a vecinos
Un incendio en pastizales provoca una enorme columna de humo que alertó a vecinos de la colonia Bosques de las Lomas, de la alcaldia Miguel Hidalgo.
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Balacera en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, deja una persona muerta y dos detenidos
En plena luz del día de este viernes, se registró una balacera en la colonia Escandón, lo que desencadenó en una intensa movilización policiaca.
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Reportan asesinato de Patricia Mayoli Miguel alcaldesa de Mesones Hidalgo
Esta mañana se reportó el asesinato de la alcaldesa de Mesones Hidalgo, Oaxaca, Patricia Mayoli Miguel. Autoridades buscan a presuntos responsables.
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Se registró incendio en Plaza Miyana en Miguel Hidalgo; hay movilización de bomberos
Bomberos de la CDMX se movilizaron a la Plaza Miyana, ubicada en la colonia Granadas de la alcaldía Miguel Hidalgo, por un incendio reportado hoy lunes.
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Autoridades detectan y clausuran toma clandestina en Miguel Hidalgo CDMX
Los habitantes de una colonia de la Miguel Hidalgo detectaron un fuerte olor a combustible y autoridades lograron detectar una toma clandestina en el lugar.
Videos
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Bomberos controlan conato de incendio en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo
El conato de incendio se registró en el cruce de las calles Paseo de Las Palmas y Sierra Gamón, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Miguel Hidalgo.
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Captan pleitazo en tienda de autoservicio en la alcaldía Miguel Hidalgo; hay un policía lesionado
Un policía intentó detener a un fardero; sin embargo, clientes los atacaron, por lo que también intervinieron trabajadores de la tienda.
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Pipa de gas genera pánico tras presentar fuga de gas en Polanco, Miguel Hidalgo
La fuga de gas se presentó cuando la pipa se encontraba abasteciendo un establecimiento mercantil en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.
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Piquetes en la calle: Captan a hombre picando a una persona en calles de Tacuba, acaldía Miguel Hidalgo
Un transeúnte fue atacado a pinchazos en la espalda por un agresor en calles de la colonia Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
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Desalojan a familias por socavón dentro de una casa en la alcaldía Miguel Hidalgo
Las autoridades de la CDMX trabajan para atender un socavón de un metro de diámetro que se formó dentro de una casa en la alcaldía Miguel Hidalgo.
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Vecinos denuncian acumulación de basura en la colonia Escandón de la Miguel Hidalgo
Las denuncias ciudadanas son por la acumulación de basura en la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo; reportan que quitaron los botes de basura.
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Bomberos evitan que un hombre se arroje de un tercer piso en la alcaldía Miguel Hidalgo
Bomberos y servicios de emergencia acudieron al hogar donde un hombre planeaba terminar con su vida al aventarse desde un tercer piso.
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Mauricio Tabe: De la seguridad a los programas sociales, transformando Miguel Hidalgo
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, celebra el respaldo ciudadano tras ganar 130,000 votos en las elecciones del 2 de junio. Destaca la reducción de la inseguridad en la alcaldía y su enfoque en programas para jefas de familia.
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CDMX: Balacera en restaurante de la Miguel Hidalgo deja un muerto y un herido
Los reportes indican que dos sicarios llegaron en una moto para ingresar y acribillar a un joven aparentemente de origen extranjero de aproximadamente 18 años de edad.
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Mauricio Tabe, buscará reelegirse como alcalde de la Miguel Hidalgo
En estas elecciones para la Ciudad de México, Mauricio Tabe, propone: blindar Miguel Hidalgo, es una estrategia de seguridad retomada por Benito Juárez.