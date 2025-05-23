Notas
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Asaltan joyería en una plaza de la alcaldía Benito Juárez
Alrededor de las 21:00 horas se reportó el asalto; autoridades investigan el móvil del delito.
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Fuerte incendio en Benito Juárez deja 4 muertos y varios intoxicados
Un fuerte incendio se registra en la alcaldía Benito Juárez este miércoles; bomberos están en el área.
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Fecha de pago de diciembre de la Beca Benito Juárez para preparatoria
La Beca Benito Juárez, para estudiantes de preparatoria, busca prevenir el abandono escolar por falta de recursos económicos para impulsar a los alumnos.
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Así te puedes abastecer de agua purificada en Benito Juárez
Debido al reporte de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez por el agua contaminada, se pusó en marcha un plan para que puedan obtener agua potable.
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Alcaldía Benito Juárez evalúa daños en 24 viviendas tras sismo en CDMX del 12 de diciembre
El sismo en CDMX del pasado martes 12 de diciembre, generó grietas en algunas viviendas de la alcaldía Benito Juárez; las autoridades evalúan daños.
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Abren registro para obtener becas Benito Juárez, ¿cómo me inscribo?
La Beca Benito Juárez tiene como objetivo apoyar a las familias con menores que estudien preescolar, primaria o secundaria.
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Captan a una mujer golpeando a dos perritas pitbull en Benito Juárez, CDMX
A través de redes sociales se dio a conocer sobre un caso de maltrato animal en contra de dos perritas pitbull en la colonia De Valle, alcaldía Benito Juárez.
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Caen integrantes del CJNG en la alcaldía Benito Juárez, CDMX
Elementos de la SSC CDMX catearon un inmueble en la alcaldía Benito Juárez y detuvieron a cinco supuestos integrantes del CJNG; decomisaron armas y sustancias prohibidas.
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¿Lo sentiste? Se registra sismo magnitud 1.9 en la Benito Juárez
El Sismológico Nacional informó que se registró un sismo en CDMX magnitud 1.9; hecho se reportó al noreste de la alcaldía Benito Juárez este 9 de agosto.
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Choque de transporte público en Benito Juárez, CDMX, deja 8 heridos
Una unidad de transporte público se estrelló contra un poste en la colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX; hay 8 heridos, entre ellos un menor de edad.
Videos
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Denuncian socavón sin reparar por más de 10 días en la Benito Juárez
Vecinos de la zona refirieron a adn Noticias que el socavón lleva cerca de 15 días sin ser atendido por autoridades de la alcaldía Benito Juárez.
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Se registra poda indebida de árboles en Benito Juárez, CDMX
¡Ecocidio! Vecinos reportan poda indebida de árboles en calle Minerva 83, de la alcaldía Benito Juárez, de la CDMX.
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Riña en Insurgentes Sur deja una mujer lesionada en calles de la Benito Juárez
La riña se generó entre un repartidor y una persona en situación vulnerable sobre Insurgentes Sur; la mujer resultó lesionada en medio de la pelea.
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Denuncian poste de luz en mal estado en la colonia Postal de la Benito Juárez
Vecinos emitieron la denuncia por un poste de luz que tiene un latente riesgo de caer en la calle Andalucía, colonia Postal de la alcaldía Benito Juárez.
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Cae árbol sobre Avenida Patriotismo en la alcaldía Benito Juárez
El árbol tenía más de 15 metros de largo y cayó sobre la Avenida Patriotismo y 11 de Abril en la colonia San Pedro de los Pinos en la alcaldía Benito Juárez.
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Bomberos CDMX atienden fuga de gas en la colonia Independencia de la Benito Juárez
Bomberos de la CDMX hacen un atento llamado a revisar las instalaciones de gas de los hogares; hoy atendieron una fuga en la colonia Independencia.
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Atropellan a mujer de la tercera edad en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez
Una persona de la tercera edad fue atropellada al cruce de la calle Bélgica y Municipio Libre en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez.
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Denuncian fuga de agua en la colonia Postal de la alcaldía Benito Juárez
Vecinos reportaron a adn Noticias que la fuga de agua lleva aproximadamente 14 días sin ser atendida por autoridades en la colonia Postal de la Benito Juárez.
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Choque entre autos particulares deja varios lesionados en la alcaldía Benito Juárez
El choque se generó entre una camioneta y un vehículo particular entre las calles La Morena y Casas Grandes dentro de la alcaldía Benito Juárez en CDMX.
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Se registró un fuerte incendio en una casa de la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez
El incendio ocurrió en la calle Anaxágoras, número 543 donde comenzaron las llamas al interior de un domicilio; no se reportaron personas lesionadas.