Notas
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Viernes 13: Se registra microsismo magnitud 2.3 en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
SkyAlert informó que el microsismos se pudo percibir en calles de la alcaldía Álvaro Obregón y en la Benito Juárez de CDMX; no se activaron las alertas.
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Explosión por fuga de gas destroza casa en Álvaro Obregón, CDMX; bomberos atienden emergencia
Los bomberos de la CDMX trabajan en la zona para determinar si existe riesgo de una nueva explosión.
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Se registra incendio en la colonia San Pedro de Los Pinos, en Álvaro Obregón
Un inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón registró un fuerte incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia
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Profepa rescata a tigrillo en estado crítico por deshidratación en Álvaro Obregón, CDMX
Autoridades de la Profepa recuperaron a un cachorro de una especie en peligro de extinción dentro de una casa en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX.
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Reportan balacera en el panteón de Santa Fe de la alcaldía Álvaro Obregón; hay una mujer lesionada
El ataque de este martes 23 de diciembre en el panteón de Santa Fe podrá estar relacionado con los asesinatos del pasado 11 de diciembre.
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Microsismo sorprende a habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón hoy
De acuerdo con el Sismológico Nacional el sismo ocurrió a las 07:49 horas.
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Policía agrede a compañera con navaja en Álvaro Obregón
Ambos elementos se encontraban en su turno cuando iniciaron una discusión que escaló hasta que el agresor sacó el arma y la lesionó en el cuello.
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Detienen a hombres que asaltaron tienda departamental en Álvaro Obregón
Los delincuentes robaron videojuegos y aparatos electrónicos, así como una caja fuerte de la tienda departamental; los sujetos entraron por la fuerza cuando la tienda apenas abría.
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VIDEO: Hombre dispara al aire en calles y amenaza a vecinos de Álvaro Obregón
El hombre golpeó a un hombre con discapacidad en plena vía pública y amenazó a vecinos de la colonia Reacomodo El Cuernito; el agresor fue detenido por la SSC.
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Golpe a “Los Malcriados 3AD”: cae presunto operador delictivo en Álvaro Obregón
Elementos de seguridad en CDMX capturan de Sebastián “N”, presunto miembro del grupo “Los Malcriados 3AD”, dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio.
Videos
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Camioneta de carga choca contra poste de luz y casa en la Álvaro Obregón
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad circulaba por la avenida Escuadrón 201 y al intentar incorporarse a la calle Sicilianos, chocó.
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Explota casa por fuga de gas en la CDMX; bomberos trabajan en Álvaro Obregón
Los bomberos de la CDMX trabajan en una emergencia tras explosión por fuga de gas en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón.
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Agua contaminada de Presa Tequilasco provoca enfermedades en Álvaro Obregón
Los vecinos decidieron usar cubrebocas dentro de sus propias casas por los problemas de salud que provoca la presa; la corrupción es punto principal.
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Madres de personas desaparecidas realizan la última búsqueda de 2025 en las barrancas de Álvaro Obregón, CDMX
Familiares de personas desaparecidas mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos, por lo que realizaro la última busqueda en las barrancas de la alcalsís Álvaro Obregón, en la capital mexicana; hallaron ropa y zapatos enterrados.
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Camión de refrescos se "patina" y choca contra casas en Álvaro Obregón
Un camión repartidor de refrescos perdió el control y se impactó contra dos casas en la colonia Ampliación La Cebada, en Álvaro Obregón.
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Cae árbol de 13 metros sobre calle Veracruz en la alcaldía Álvaro Obregón
Un árbol de aproximadamente 13 metros de altura, se fracturó y cayó sobre la calle Veracruz en la colonia San Ángel Inn en la alcaldía Álvaro Obregón.
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Denuncian formación de socavón en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón
Vía redes sociales se reportó la formación de un socavón en una calle empedrada ubicada en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
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Lluvia en CDMX provoca la caída de un árbol al interior de una escuela de la Álvaro Obregón
La caída del árbol provocó que una barda se desplomara al interior de una escuela de la alcaldía Álvaro Obregón; la lluvia en la CDMX dejó severas afectaciones.
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Se registra deslave de una calle de la alcaldía Álvaro Obregón, Colonia la Mexicana
Tras el deslave en la cerrada Río Santa Fe, en la colonia Ampliación La Mexicana, la calle sigue partida a la mitad y no hay avances en su rehabilitación.