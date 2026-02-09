Videos
LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA 4T
· La función pública es una de las secretarías que tiene un aumento en el presupuesto de 1, 461 millones 399, 636 pesos, cifra superior en 62% al gasto que le fue aprobado para este año.
DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO
Ana María Lomelí entrevista al Doctor Reyes Haro Valencia, especialista en trastornos del sueño. Nos comentará la importancia de dormir 7 horas, ya que hay muchas enfermedades directamente relacionadas con el sueño.
BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER
Anita Lomelí tiene una conversación con Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, investigadora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos comenta, ¿cómo ha cambiado su vida en los últimos dos meses?
ORGANIZACIONES SOCIALES A 100 DÍAS DEL GOBIERNO DE AMLO
En “Al Filo”, Ana María Lomelí conversa con Jaime Moreno Garavilla, Presidente de la organización “Confianza Ciudadana”, acerca de la misión y los valores que rigen a dicha organización.
Todo lo que tienes que saber sobre el lavado de dinero | Al Filo
El lavado de dinero es el proceso de cambiar grandes cantidades de recursos obtenidos de actividades ilegales como el tráfico de drogas, corrupción, fraude, trata de personas, extorsión, etc, por un origen legítimo.
Conoce el programa Jóvenes Construyendo el Futuro | Al Filo
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se creó para que miles de jóvenes, entre 18 a 29 años de edad, puedan formarse, capacitarse e incorporarse exitosamente al mercado laboral.
María Luisa Albores González | Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
La justicia ambiental es la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre todas las personas. Conoce más en “Al Filo”, con Ana María Lomelí.
¿Qué otras guerras está ocurriendo ahora en el mundo? | Al Filo
Además de Gaza y Ucrania hay otras guerras en el mundo que atraen menos atención. Entérate de más con Ana María Lomelí en “Al Filo”.
Todo lo que tienes que saber sobre el proceso electoral | Al Filo
El Proceso Electoral del 2024 será el más grande que ha tenido México. Conoce más con Ana María Lomelí en Al Filo.
La primera mexicana que se le reconoce como "heroína de la Tierra"
Alondra Fraustro es la primera mexicana a la que la ONU reconoció como “heroína de la Tierra”. Conoce más con Ana María Lomelí en “Al Filo”,