Luego de las elecciones 2024 puede llegar la depresión post electoral

Pasadas las elecciones 2024 es momento de conocer qué nos dejó este proceso, más allá de las urnas. ¿Los números favorecen a tus candidatos? ¿Estás satisfecho con los ganadores? ¿Sabes cómo manejar la victoria o la derrota, no en el ámbito político, sino emocional, familiar y social? ¿Cómo identificar la depresión post electoral?

En el programa de radio “La espuma de los días” , la psicoterapeuta Gestalt, Gabriela Vázquez, explicó cómo sobrellevar la alegría, el enojo, las heridas, la frustración, las rupturas familiares; ésta mezca de emociones y situaciones que nos deja hoy la contienda electoral que se ha vivido en México.

Sin duda, una elección histórica, en la que una mujer llega a la Presidencia de la República; pero más allá del ámbito político, más allá de ideologías, nos interesa la “historia” que este proceso ha dejado en ti.

¿Qué es la depresión post electoral?

Hay gente que grita, hay gente que se pelea, hay gente que llora, porque todos tenemos una expectativa, “pero no reconocemos que no depende todo de nosotros, depende del resto de los ciudadanos mexicanos”, como explica Gabriela Vázquez.

La frustración viene cuando la expectativa no coincide con la realidad, “viene el llanto, la desesperación, la pérdida de control, estos pensamientos desoladores de qué va a pasar. ¿Nos irá bien, nos irá mal? A lo mejor nos va peor”.

“Hay gente que está muy casada con las ideas de una persona o de un partido, que a veces no coinciden con su estilo de vida, y les cuesta trabajo flexibilizar ese pensamiento y saber gestionar las emociones y llegan a esos síntomas depresivos, pero sobre todo de frustración”.

Es conprensible, por lo que se pierde, dice la especialista. “Es la muerte de la expectativa. La sensación es igual”.

¿Cómo manejar la depresión post electoral?

En entrevista con la periodista Neyra Moncayo, la terapeuta explica algunas técnicas para manejar ésta depresión post electoral. “Lo importante es manejar la inteligencia emocional. En la vida vamos a tener adversidades y podemos llegar predispuestos o preparados. Mucha gente llega predispuesta a estos resultados y muy pocos llegan preparados”.

“La realidad es como es, no la podemos cambiar, y todos tenemos derecho a desahogarnos, pero lo importante aquí es que no nos desahoguemos, ahogando a alguien más”. Hay que sacar la emoción sin dañar la integridad de los demás. Se puede hablar, sin que tenga que haber un ganador o un perdedor, sin poner etiquetas y sin enjuiciarnos. Es un ejercicio muy dificil, pero es muy consolador.

¿Cómo se puede lidiar con la frustración y el enojo cuando el candidato de nuestra preferencia no gana?

En un país tan grande, tan diverso, cada quien tiene “su” percepción de la realidad, y eso es lo que defiende, y en esa polaridad de lo que está bien y lo que está mal, no reconocemos lo que está en medio o lo que nos puede funcionar. Pero podemos sacar algo funcional y útil de este resultado.

Nuestra invitada recomienda tener una conversación con nosotros mismos, o sea, qué parte de mí y de mi vida está afectando éste resultado; o no me afecta y estoy siendo parte de una conciencia colectiva, de que todo va a estar mal.

"Éste es el resultado, ésta es la realidad. ¿Con qué puedo seguir, a partir de éste resultado? ¿Estoy dispuesto a ser receptivo? ¿Qué tanto quiero flexibilizar mi pensamiento? Flexibilizar el pensamiento disminuye la sensación. Lidiar con la frustración es difícil, pero podemos ser resilientes a eso”.

¿Qué pasa con las diferencias ideológicas en la familia?

“El problema que he visto con muchas personas, y no solamente en éste tema, es que necesitan tener la razón. Si el punto es, lo voy a comunicar o me voy a expresar sin respeto, pues eso va a terminar mal, porque entonces estoy buscando una pelea en donde tiene que haber un ganador y un perdedor. El punto es que haya una comunicación efectiva y que haya un objetivo en particular y en común”.

¿Y cómo sanamos?

Es fácil en realidad, pero representa mucha dificultad para quienes necesitan tener la razón. Lo importante, dice, es reconocer que somos diferentes. “No somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Pero reconocer esa diferencia requiere mucho trabajo personal”.

¿Cómo ser un buen ganador?

Es gestionar igual las emociones. ¿Cómo se hace esto? Es no usar esa alegría en contra de los demás, la relación familiar debe prevalecer ante la diferencia de opiniones. La conclusión sería “mi amor por ti no cambia, solo tenemos diferencia de opiniones”. “No usar la sensación de poder para machacar a la otra persona”.

“Así como hay una necesidad en el que tiene la frustración porque no generó su expectativa y hay esa necesidad de la razón; también en el que triunfa hay ésta necesidad de reconocimiento, o ésta necesidad de poder. ¡Ya viste cómo somos más! Es una forma de aplastar al otro y tampoco se trata de eso, porque no tendrían que estar en una actitud de poder”.

Tanto los que tienen estos sentimientos de frustración, de desesperanza, de depresión; como los que se sienten triunfales, ambos tienen razón de sentirse así.

Al final, todo lo que tenemos en esta vida es temporal y es pasajero, incluso la vida, señala Gabriela Vázquez.

“Somos un gran país, somos empáticos, no dejemos que estas diferencias transformen el ADN de nuestro país. Necesitamos que le vaya bien a quien gane para que nos vaya bien y necesitamos seguir cuidando nuestras emociones. Lo mejor está por venir y no depende de una presidenta o de un presidente, depende de nosotros mismos”, concluye Neyra moncayo, conductora de “La espuma de los días”.