Lanzan oferta de trabajo como mecánico con sueldo de 14 mil pesos
Si estás buscando una nueva oportunidad laboral y vives en Mérida, Yucatán, la STPS publicó una vacante.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó una vacante como mecánico para trabajar para la empresa PROCON y si estás interesado te compartimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Requisitos para la vacante como mecánico
De acuerdo con la publicación, el trabajo es para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de unidades y maquinaria diesel de empresa, asegurando su correcto funcionamiento, disponibilidad y seguridad.
Los interesados deberán cumplir con:
- Carrera técnica
- Carrera en Máquinas de combustión interna
- Experiencia de 1 a 2 años como personal mecánico
- Conocimientos en mantenimiento de camiones tipo volquete, trailers, góndola
- Conocimientos eléctricos
Las actividades a realizar son diagnosticar fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas en motores diésel. Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades diesel. Reparar y ajustar sistemas de motor, transmisión, frenos, suspensión y dirección, manejo de escáner en motores.
Sueldo y prestaciones
El sueldo es del 14 mil pesos mensuales con un horario de lunes a viernes de las 07:00 a las 17:00 horas y sábados de las 07:00 a las 13:00 horas. La empresa ofrece prestaciones de ley, servicio de comedor, Bodo de productividad, vales de despensa y contrato por tiempo indeterminado.
La fecha máxima para aplicar es el 29 de abril y la duración del proceso de reclutamiento es de 3 meses. Así que si estás interesado te recomendamos postularte en el Portal del Empleo lo más pronto posible.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.