Lanzan oferta de trabajo como mecánico con sueldo de 14 mil pesos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó una vacante como mecánico para trabajar para la empresa PROCON y si estás interesado te compartimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

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Requisitos para la vacante como mecánico

De acuerdo con la publicación, el trabajo es para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de unidades y maquinaria diesel de empresa, asegurando su correcto funcionamiento, disponibilidad y seguridad.

Los interesados deberán cumplir con:

Carrera técnica

Carrera en Máquinas de combustión interna

Experiencia de 1 a 2 años como personal mecánico

Conocimientos en mantenimiento de camiones tipo volquete, trailers, góndola

Conocimientos eléctricos

Las actividades a realizar son diagnosticar fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas en motores diésel. Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades diesel. Reparar y ajustar sistemas de motor, transmisión, frenos, suspensión y dirección, manejo de escáner en motores.

Sueldo y prestaciones

El sueldo es del 14 mil pesos mensuales con un horario de lunes a viernes de las 07:00 a las 17:00 horas y sábados de las 07:00 a las 13:00 horas. La empresa ofrece prestaciones de ley, servicio de comedor, Bodo de productividad, vales de despensa y contrato por tiempo indeterminado.

La fecha máxima para aplicar es el 29 de abril y la duración del proceso de reclutamiento es de 3 meses. Así que si estás interesado te recomendamos postularte en el Portal del Empleo lo más pronto posible.

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